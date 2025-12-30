　
大陸 大陸焦點 特派現場

陸「職業騙薪人」專騙底薪　老闆苦喊：錄取25人有24名騙子

▲職業騙薪人在試用期前便會離職。（示意圖／CFP）

▲職業騙薪人在試用期前便會離職。（示意圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

中國大陸職場近日傳出離譜現象。北京一名公司負責人受訪時直言，自己近期招募的25名員工中，竟有24人疑似是專門「騙底薪」的職業團夥，不僅試用期一到就離職，還彼此交流「好騙公司」名單，讓企業防不勝防。

據《羊城晚報》報導，這名老闆表示，這些人入職前表現積極，面試時履歷光鮮，強調擁有客戶資源或業務能力，但實際上多半不繳社保、專挑試用期結束前離開，目的就是領走底薪。更誇張的是，相關人員之間還有一套內部「暗號」，只要提到「掛職」，彼此就心照不宣，知道對方是來公司「騙薪水」的。

▲面試。（圖／CFP）

▲職業騙薪人彼此之間還有暗號。（示意圖／CFP）

報導指出，這類人被稱為「職業騙薪人」，常同時入職2到3家公司，專挑銷售、業務等不需固定坐班的職位，利用企業擴張期人力吃緊、背調鬆散的漏洞下手。他們往往偽造工作履歷，面試時聲稱手握「大客戶」、「關鍵資源」，實際上入職後以虛假工作日誌、拖延業務進度等方式混過試用期。

部分團夥甚至進一步組織化運作，透過僱用臨時演員假扮客戶、偽造業績進展，營造「正在談單」的假象，藉此延長在職時間騙取底薪。企業若未及時發現，往往等到試用期屆滿、人員突然集體離職，才驚覺異常。

▲▼面試。（示意圖／CFP）

▲受害老闆表示，職業騙薪人的履歷往往光鮮亮麗。（示意圖／CFP）

報導指出，類似案例並非首次出現。2023年，上海曾曝光一對夫婦兩年內入職超過300家公司，最高峰時單月同時掛職28家企業，僅靠底薪月入超過60萬元（人民幣，下同，約台幣268萬元）。該案後續更牽出金額高達5000萬元的詐騙網絡，暴露出不少中小企業在招聘流程、背景查核及社保管理上的漏洞。

專家提醒，企業在招募員工時，應加強履歷查核、落實試用期管理機制，並留意短時間內多次入離職、拒絕納保或工作內容長期模糊的異常情況，避免成為「職業騙薪人」眼中的下一個目標。

12/28 全台詐欺最新數據

職業騙薪試用期招聘職場薪水

