搭飛機遇「隔壁乘客太胖」！她被肉貼肉擠到窗邊　崩潰求救

▲網友的個人空間遭到隔壁乘客嚴重侵犯。（圖／@britsalterego）



記者王佩翊／編譯

國外一名女性乘客在社群媒體上發文表示，自己在搭乘飛機時被鄰座「體型龐大」的乘客擠到整個人只能貼近窗邊，該名乘客甚至把中間的扶手拿起，整個人貼近該名女子，引發網友激烈論戰。她強調，自己並非歧視對方，但是這種行為已經嚴重影響到她了。而這起「座位之爭」也再度掀起肥胖乘客是否應購買2個座位的討論。

根據《每日郵報》報導，X用戶@britsalterego日前上傳一張自己被擠在機艙窗邊的照片，只見照片中的她坐在靠窗的座位，但是隔壁的旅客明顯因為太過肥胖，嚴重擠壓到她的個人空間，甚至將大腿貼著她的身體。

她直言，「我發誓我不是要羞辱胖子，但在這班客滿的班機上，坐我旁邊的女士體型太大，還把我們之間的扶手抬起來，整個人都要佔到我的座位上。我被擠到窗邊動彈不得，我絕對沒有誇大！」她無奈地在貼文中詢問，「大家說我到底能怎麼辦？」

這則貼文立即在網路上引發兩極化反應。支持原PO的網友紛紛提供實用建議，有人直言，「別搭廉價航空或買大一點的座位，搭廉價航空還期望有奢華服務。」但也有人建議，「問問看有沒有其他空位。」

也有激進網友表示，「妳直接把扶手壓下去，用力一點。」其他網友則認為，航空公司必須處理這種狀況，因為這種情況完全不合理，應該恢復購買2個座位的規定。但也有網友認為原PO在霸凌公審隔壁的肥胖乘客，指責她不應該發文。