新竹體操「魟魚老師」猥褻男童還拍照　重判12年定讞

▲新竹體操「魟魚老師」猥褻多名男童遭判刑定讞。（示意圖／取自免費圖庫PIXABAY）

記者吳銘峯／台北報導

新竹外號「魟魚老師」的體操社團林姓指導老師，在帶領寒暑假營隊時，以手戳、生殖器磨蹭臀部等方式猥褻多名男童，甚至還在男童穿著體操服練習時，撥開男童臀部衣料，拍攝不雅照片。一二審均重判林男有期徒刑12年，案經上訴，最高法院6日駁回上訴定讞。

林男長相清秀，又是名門大學畢業，外表無害，騙取許多家長信任；殊不知，他私下竟是如此變態。判決指出，林男自2022年起就擔任竹北市某假日學校營隊的帶隊老師，負責照護、帶領兒童進行遊戲及照顧兒童住宿。但他卻利用帶隊期間，對多名男童下手猥褻。

2024年1月間的冬令營，短短1個他連續對3名男童下手。他在共宿時，假藉按摩名義，連續兩晚撫摸男童，並以下體磨蹭男童，直到自己射了為止；男童因連續兩晚被騷擾，無法入睡，只好晚上返家、白天參加活動，並告知母親自己被騷擾。林男隔了兩天又鎖定另一名男童，以相同手法猥褻磨蹭，直到射在衛生紙上為止。又過了三天、換了另一批營隊兒童，林男又以擦痠痛軟膏為由，脫下第三名男童褲子，以下體磨蹭男童大腿，直到射在衛生紙上為止。

2024年7月間的夏令營，他再度對男童下手，趁著共宿的機會，脫下第四名被害男童褲子，以手指戳男童肛門多次；男童第二天就嚇得大哭，不願與林男共宿。但林男不罷手，將狼爪伸向男童的哥哥，連續兩天趁著共宿時，先脫光自己衣物，並脫下男童哥哥的褲子，以下體磨蹭，連續兩晚猥褻得逞。

案發後檢方聲請羈押林男獲准，檢方另外在他的手機中發現12張不明男童臀部照片。才發現林男在2023年12月間，利用在新竹某國立大學交誼廳，教授某男童分腿動作時，將穿著連身體操服男童的臀部衣料撥開，拍攝這些不雅照片。全案偵查終結，檢方對林男提起公訴。

法院審理時，林男均坦承不諱，一二審法院均重判林男有期徒刑12年，全案再上訴，最高法院6日駁回上訴定讞，林男將入獄執行。