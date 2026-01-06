　
社會 社會焦點 保障人權

新竹體操「魟魚老師」猥褻男童還拍照　重判12年定讞

▲桃園市郭姓男子去年邀約好友未成年妹妹至住處，卻硬上性侵。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲新竹體操「魟魚老師」猥褻多名男童遭判刑定讞。（示意圖／取自免費圖庫PIXABAY）

記者吳銘峯／台北報導

新竹外號「魟魚老師」的體操社團林姓指導老師，在帶領寒暑假營隊時，以手戳、生殖器磨蹭臀部等方式猥褻多名男童，甚至還在男童穿著體操服練習時，撥開男童臀部衣料，拍攝不雅照片。一二審均重判林男有期徒刑12年，案經上訴，最高法院6日駁回上訴定讞。

林男長相清秀，又是名門大學畢業，外表無害，騙取許多家長信任；殊不知，他私下竟是如此變態。判決指出，林男自2022年起就擔任竹北市某假日學校營隊的帶隊老師，負責照護、帶領兒童進行遊戲及照顧兒童住宿。但他卻利用帶隊期間，對多名男童下手猥褻。

2024年1月間的冬令營，短短1個他連續對3名男童下手。他在共宿時，假藉按摩名義，連續兩晚撫摸男童，並以下體磨蹭男童，直到自己射了為止；男童因連續兩晚被騷擾，無法入睡，只好晚上返家、白天參加活動，並告知母親自己被騷擾。林男隔了兩天又鎖定另一名男童，以相同手法猥褻磨蹭，直到射在衛生紙上為止。又過了三天、換了另一批營隊兒童，林男又以擦痠痛軟膏為由，脫下第三名男童褲子，以下體磨蹭男童大腿，直到射在衛生紙上為止。

2024年7月間的夏令營，他再度對男童下手，趁著共宿的機會，脫下第四名被害男童褲子，以手指戳男童肛門多次；男童第二天就嚇得大哭，不願與林男共宿。但林男不罷手，將狼爪伸向男童的哥哥，連續兩天趁著共宿時，先脫光自己衣物，並脫下男童哥哥的褲子，以下體磨蹭，連續兩晚猥褻得逞。

案發後檢方聲請羈押林男獲准，檢方另外在他的手機中發現12張不明男童臀部照片。才發現林男在2023年12月間，利用在新竹某國立大學交誼廳，教授某男童分腿動作時，將穿著連身體操服男童的臀部衣料撥開，拍攝這些不雅照片。全案偵查終結，檢方對林男提起公訴。

法院審理時，林男均坦承不諱，一二審法院均重判林男有期徒刑12年，全案再上訴，最高法院6日駁回上訴定讞，林男將入獄執行。

即／台中某國小驚傳墜樓　30多歲女不治

即／台中某國小驚傳墜樓　30多歲女不治

台中市大里區某國小驚傳民眾墜樓，1名年約30多歲女子，在學校放學後進入校園，於某教學頂樓墜樓，當場失去生命跡象，目擊民眾嚇壞撥打119報案，目前已送至亞洲大學附屬醫院搶救，但因傷勢嚴重，半小時後仍宣告不治。警方初步調查，現場無外力介入，並已聯繫家屬協助調查，詳細案情有待釐清。

竊取國家核心關鍵技術　檢認證東京威力涉2罪

竊取國家核心關鍵技術　檢認證東京威力涉2罪

出獄3天狠砍好心人9刀　任血流乾亡全身長蛆

出獄3天狠砍好心人9刀　任血流乾亡全身長蛆

猜拳輸就陪睡！姊妹慘遭性侵188次

猜拳輸就陪睡！姊妹慘遭性侵188次

控小鮮肉硬上！熟女自曝遭性侵上百次狂提告

控小鮮肉硬上！熟女自曝遭性侵上百次狂提告

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰
談兩年條款曝柯文哲曾提「留在立院」　黃國昌：今天已簽辭職書了

談兩年條款曝柯文哲曾提「留在立院」　黃國昌：今天已簽辭職書了

吳姍儒曝兒子像到吳宗憲　笑嘆：好種不傳，壞種不斷

吳姍儒曝兒子像到吳宗憲　笑嘆：好種不傳，壞種不斷

馬杜洛坐直升機被押往紐約受審　大批警力戒備上囚車畫面曝！

馬杜洛坐直升機被押往紐約受審　大批警力戒備上囚車畫面曝！

大選贏馬杜洛3百萬票！　委國流亡領袖宣布「我才是總統」

大選贏馬杜洛3百萬票！　委國流亡領袖宣布「我才是總統」

