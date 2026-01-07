　
地方 地方焦點

4年砸22億升級智慧校園　台南啟動「生生有平板、校校智慧學」新階段

▲台南市推動「生生有平板、校校智慧學」政策邁入新階段，市府將自2026年起投入22億元全面升級智慧校園。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市推動「生生有平板、校校智慧學」政策邁入新階段，市府將自2026年起投入22億元全面升級智慧校園。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市推動「生生有平板、校校智慧學」政策邁入新階段。教育局6日在市政會議進行專案報告指出，自2026年起，市府將啟動為期4年的全面升級計畫，總經費達22億元，持續強化校園數位學習環境，讓AI與數位科技真正成為孩子日常學習的一部分，而不是停留在口號。

▲台南市推動「生生有平板、校校智慧學」政策邁入新階段，市府將自2026年起投入22億元全面升級智慧校園。（記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲在聽取簡報後表示，面對財政壓力與中央補助逐年縮減的現實，市府仍選擇全力推動數位教育，就是希望每一名孩子，無論身處市區或偏鄉，都能站在同一條數位學習起跑線上。他強調，近年政策成果已逐漸顯現，像是台南兩所偏鄉學校在總統盃AI素養競賽中獲得全國肯定，國際機器人大賽中也屢獲佳績，證明「資源到位，孩子就有舞台」。

教育局指出，2026年將優先投入「課中差異化教學」與「生成式AI輔助學習」的推動，整合平板設備、數位平台與教學策略，協助教師即時掌握學生學習狀況，精準給予個別化輔導。根據教育部統計，數位平台每週使用超過4小時的學生，數學與英語測驗通過率分別提升19%與23%，顯示科技對基礎學力具有實質助益。

教育局進一步說明，台南推動數位學習已有扎實基礎。截至113學年度，全市已建置5420班智慧教室，平板使用率超過95%，教師完成數位教學培訓比例達96%，數位工具已成為日常教學的一環。市府也已完成國中小全學段智慧觸控大電視與水擦黑板建置，並率先全國導入生成式AI輔助學習平台。

▲台南市推動「生生有平板、校校智慧學」政策邁入新階段，市府將自2026年起投入22億元全面升級智慧校園。（記者林東良翻攝，下同）

相關成果也直接反映在學生表現上。教育局舉例，在「2024總統盃AI素養爭霸戰」中，左鎮國小勇奪金牌、南化國中拿下銀牌，展現偏鄉孩子在AI競爭中同樣具備實力，只要給對工具，就能站上舞台中央。

教育局強調，下一階段將採購AI筆電，讓學生從「平板使用者」進階為具備程式設計與運算思維能力的學習者，同時結合公私協力與「智慧魔鏡」生成式AI平台，透過RAG技術打造「懂台南課本」的在地化AI助教，讓科技真正貼近教學現場、回應學生需求。

▲台南市推動「生生有平板、校校智慧學」政策邁入新階段，市府將自2026年起投入22億元全面升級智慧校園。（記者林東良翻攝，下同）

市府表示，數位教育不是短期投資，而是為下一代鋪設通往未來的學習道路。台南將持續以務實與前瞻並行的方式，累積城市的長期競爭力，讓孩子在世界快速變動的浪潮中，有底氣、也有方向。

台南市直轄加油站公會表態力挺致贈加油槍為林俊憲「加滿油」

台南市直轄加油站公會表態力挺致贈加油槍為林俊憲「加滿油」

台南市直轄加油站公會6日公開表態力挺大台南市長參選人林俊憲，並致贈象徵「加油打氣」的加油槍，寓意為城市發展持續注入能量，期盼林俊憲未來能為台南產業發展、城市建設與民生經濟「加滿油、向前衝」。

「跟妳爸說我性侵妳！」台南男大生追不到女同學暴走

「跟妳爸說我性侵妳！」台南男大生追不到女同學暴走

即／台北營養午餐全面免費　高雄不跟進原因曝

即／台北營養午餐全面免費　高雄不跟進原因曝

道安成果獲交通部雙肯定台南勇奪全國第一與創新貢獻獎

道安成果獲交通部雙肯定台南勇奪全國第一與創新貢獻獎

無人機落水不再沉沒南消攜手金屬中心研發浮力裝置

無人機落水不再沉沒南消攜手金屬中心研發浮力裝置

關鍵字：

智慧校園台南平板

讀者迴響

F-16戰機失事「海面閃現火光」！　飛官辛柏毅疑跳傘逃生下落不明

F-16戰機失事「海面閃現火光」！　飛官辛柏毅疑跳傘逃生下落不明
抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

黃仁勳「CES 2026」發表演說！　公布全新AI「Alpamayo」

黃仁勳「CES 2026」發表演說！　公布全新AI「Alpamayo」

外送員保障法三讀通過！　每單報酬不得低於45元強制業者投保

外送員保障法三讀通過！　每單報酬不得低於45元強制業者投保

「跟名嘴反著走才會有錢」帥過頭認黑心投資客　嗆網友：酸我15年還沒買房的人最渣！｜地產詹哥老實說完整版 EP291

「跟名嘴反著走才會有錢」帥過頭認黑心投資客　嗆網友：酸我15年還沒買房的人最渣！｜地產詹哥老實說完整版 EP291

