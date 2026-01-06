美國官方立場？　白宮副幕僚長：格陵蘭「應成為美國一部分」

▲白宮副幕僚長米勒（Stephen Miller） 。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

白宮副幕僚長米勒（Stephen Miller）明確表態，川普政府官方立場是「格陵蘭（Greenland）應該成為美國的一部分」。對此，丹麥政壇強烈反彈，並警告此舉將摧毀北約的聯盟關係。

米勒在CNN政論節目「傑克·塔珀領銜報導」（The Lead with Jake Tapper）上表示，美國是北約的主導力量，「為了讓美國守護北極地區，保護與防衛北約及北約利益，很顯然格陵蘭應該成為美國的一部分，因此這是我們作為一個國家即將展開的討論。」

米勒也質疑丹麥對格陵蘭的主權主張，「他們領土主張的根據是什麼？他們將格陵蘭視為丹麥殖民地的根據是什麼？」不過，他表示不必動用軍事力量，「沒人會為了格陵蘭的未來，而與美國發生軍事衝突。」

格陵蘭自治政府首長尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）表示，「威脅、施壓或併吞的言論不該出現在朋友之間」，並強調「不要再幻想併吞，夠了就是夠了。」丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）也對區域安全情勢表示憂慮，警告若美國對北約國家動武，將動搖現有安全體系。