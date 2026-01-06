　
社會 社會焦點 保障人權

外觀像iPhone！男網購造型槍改造「摺疊式手槍」　差點騙過員警

▲台南市刑大查獲外型酷似智慧型手機的摺疊式改造手槍，偽裝性極高。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市刑大緝獲陳嫌2人，查獲外型酷似智慧型手機的摺疊式改造手槍，偽裝性極高。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市刑大偵破一起槍砲案件，持續向上溯源追查非法槍枝流向時，意外查獲一把外型酷似智慧型手機的「摺疊式改造手槍」，造型罕見、偽裝性極高，若流入市面，恐對社會治安造成嚴重危害。

▲台南市刑大查獲外型酷似智慧型手機的摺疊式改造手槍，偽裝性極高。（記者林東良翻攝，下同）

警方指出，台南市刑警大隊根據一起113年的槍砲案，持續向上溯源，調閱大量資料進行分析，鎖定槍枝來源，隨即與白河分局組成專案小組，並報請台南地檢署宙股陳檢察官琨智指揮偵辦，針對涉案人進行偵蒐，並分析過濾出涉案處所進行長期監控。

2025年11月底執行搜索時，於45歲陳姓男子（台南仁德區人、具毒品紀錄）住處將陳嫌查緝到案，起獲非制式卡片型手槍1枝、手機型手槍1枝、霰彈槍子彈2顆等證物。其中一件外觀宛如iPhone手機的物品，初步外觀極具迷惑性，現場一度誤認為是玩具，所幸專案人員提高警覺、細心檢視，發現該物可摺疊展開，進一步檢查赫見板機、彈室、撞針等完整槍枝結構，確認為具實質殺傷力的改造手槍。

▲台南市刑大查獲外型酷似智慧型手機的摺疊式改造手槍，偽裝性極高。（記者林東良翻攝，下同）

專案小組隨即擴大溯源，鎖定49歲官姓男子（台南仁德區人），官嫌具毒品及槍砲前科，因另案目前在監服刑，警方於去年12月底借訊官嫌釐清槍枝來源。調查發現，官嫌係透過網路購買「摺疊手機造型玩具槍」，再自行改造成可擊發的槍枝後轉售牟利，每枝獲利約新台幣2萬至5萬元不等，初步研判其改造行為至少已持續約5年。

▲台南市刑大查獲外型酷似智慧型手機的摺疊式改造手槍，偽裝性極高。（記者林東良翻攝，下同）

警方指出，該類改造手槍外型高度仿真智慧型手機，具備隱蔽性高、易於攜帶且難以辨識等特性，無論對執法人員或一般民眾安全都構成重大威脅。後續警方將持續擴大清查是否仍有其他改造槍枝流入市面，並徹底追溯改造與販售管道，全力杜絕非法槍械流通，維護社會治安。

▲台南市刑大查獲外型酷似智慧型手機的摺疊式改造手槍，偽裝性極高。（記者林東良翻攝，下同）

台南市警刑警大隊大隊長李宏倫呼籲，警方秉持「槍枝零容忍」之立場，全面掃蕩各式非法槍械源頭，攔阻黑槍流通，請民眾勿以身試法。若發現可疑人、事、物，請勇於向警方檢舉，警民共同防制非法槍械，以有效淨化社會治安。

台南攜手韓國平澤市深化農產交流簽署農特產品合作備忘錄

台南攜手韓國平澤市深化農產交流簽署農特產品合作備忘錄

台南城西二期掩埋場大火　宛如異星球電影場景

台南城西二期掩埋場大火　宛如異星球電影場景

即／台南女4樓陽台墜2樓採光罩　意識清楚送醫

即／台南女4樓陽台墜2樓採光罩　意識清楚送醫

Pokémon GO 10週年重返台南！黃偉哲：亞洲唯一就在這

Pokémon GO 10週年重返台南！黃偉哲：亞洲唯一就在這

台南安南區清慈宮啟建台灣第一大醮黃偉哲祈願台南遠離災厄

台南安南區清慈宮啟建台灣第一大醮黃偉哲祈願台南遠離災厄

台南安南區清慈宮啟建台灣第一大醮黃偉哲祈願台南遠離災厄

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰
談兩年條款曝柯文哲曾提「留在立院」　黃國昌：今天已簽辭職書了

談兩年條款曝柯文哲曾提「留在立院」　黃國昌：今天已簽辭職書了

吳姍儒曝兒子像到吳宗憲　笑嘆：好種不傳，壞種不斷

吳姍儒曝兒子像到吳宗憲　笑嘆：好種不傳，壞種不斷

馬杜洛坐直升機被押往紐約受審　大批警力戒備上囚車畫面曝！

馬杜洛坐直升機被押往紐約受審　大批警力戒備上囚車畫面曝！

大選贏馬杜洛3百萬票！　委國流亡領袖宣布「我才是總統」

大選贏馬杜洛3百萬票！　委國流亡領袖宣布「我才是總統」

