外觀像iPhone！男網購造型槍改造「摺疊式手槍」　差點騙過員警

▲台南市刑大緝獲陳嫌2人，查獲外型酷似智慧型手機的摺疊式改造手槍，偽裝性極高。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市刑大偵破一起槍砲案件，持續向上溯源追查非法槍枝流向時，意外查獲一把外型酷似智慧型手機的「摺疊式改造手槍」，造型罕見、偽裝性極高，若流入市面，恐對社會治安造成嚴重危害。

警方指出，台南市刑警大隊根據一起113年的槍砲案，持續向上溯源，調閱大量資料進行分析，鎖定槍枝來源，隨即與白河分局組成專案小組，並報請台南地檢署宙股陳檢察官琨智指揮偵辦，針對涉案人進行偵蒐，並分析過濾出涉案處所進行長期監控。

2025年11月底執行搜索時，於45歲陳姓男子（台南仁德區人、具毒品紀錄）住處將陳嫌查緝到案，起獲非制式卡片型手槍1枝、手機型手槍1枝、霰彈槍子彈2顆等證物。其中一件外觀宛如iPhone手機的物品，初步外觀極具迷惑性，現場一度誤認為是玩具，所幸專案人員提高警覺、細心檢視，發現該物可摺疊展開，進一步檢查赫見板機、彈室、撞針等完整槍枝結構，確認為具實質殺傷力的改造手槍。

專案小組隨即擴大溯源，鎖定49歲官姓男子（台南仁德區人），官嫌具毒品及槍砲前科，因另案目前在監服刑，警方於去年12月底借訊官嫌釐清槍枝來源。調查發現，官嫌係透過網路購買「摺疊手機造型玩具槍」，再自行改造成可擊發的槍枝後轉售牟利，每枝獲利約新台幣2萬至5萬元不等，初步研判其改造行為至少已持續約5年。

警方指出，該類改造手槍外型高度仿真智慧型手機，具備隱蔽性高、易於攜帶且難以辨識等特性，無論對執法人員或一般民眾安全都構成重大威脅。後續警方將持續擴大清查是否仍有其他改造槍枝流入市面，並徹底追溯改造與販售管道，全力杜絕非法槍械流通，維護社會治安。

台南市警刑警大隊大隊長李宏倫呼籲，警方秉持「槍枝零容忍」之立場，全面掃蕩各式非法槍械源頭，攔阻黑槍流通，請民眾勿以身試法。若發現可疑人、事、物，請勇於向警方檢舉，警民共同防制非法槍械，以有效淨化社會治安。