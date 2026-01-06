日本島根連環震！　氣象廳：小心未來1周再有「震度5強」地震

▲日本島根縣6日上午接連發生多起地震。（圖／日本氣象廳）



記者王佩翊／編譯

日本島根縣6日上午發生規模6.2強震，震央位於島根縣東部，震源深度10公里，島根縣松江市、安來市以及鳥取縣境港市、日野町、江府町測得最大震度5強。然而震後餘震不斷，氣象廳稍早緊急召開記者會警告，未來一周仍可能發生同等規模地震。

根據《日本放送協會》報導，氣象廳地震海嘯監視課課長海老田綾貴在6日上午11時25分舉行的緊急記者會中表示，「震度較強的地區，落石和山崩的危險性正在升高，呼籲民眾應多加注意並警戒未來的地震活動和降雨情況。」他進一步警告，這次地震屬於「平移斷層型」，由於地震發生後，地震活動仍相當活躍，因此需要特別小心。

氣象廳在鳥取縣西部觀測到第四級的長周期地震動現象，這類震動具有遠距離傳播特性，影響範圍可擴及數百公里外地區。而根據觀測，鳥取縣米子市、日吉津村、南部町、伯耆町、日南町，以及島根縣雲南市均測得震度5弱的搖晃。

氣象廳特別提醒，根據過往經驗，該地區在大規模地震發生後的一周內，曾出現同等程度的強震案例。海老田綾貴強調，「地震發生後一周內，需注意最大震度5強程度的地震，甚至不排除發生更強烈震動的可能性，特別是震後2至3天內，強震發生機率較高。」

這次地震波及範圍相當廣泛，震後餘震頻繁，上午10時28分再度發生最大震度5弱的地震，隨後10時37分又測得震度4的餘震，顯示該地區地震活動異常活躍。所幸這次地震未引發海嘯威脅，但當局仍持續密切監控後續發展。

中國電力公司在地震後表示，位於松江市的島根核電廠三個機組均無異常。其中廢爐作業中的1號機、正常運轉的2號機及建設中的3號機皆運作正常，未出現放射性物質外洩情形，對環境無影響。

日本首相高市早苗在震後發表談話指出，「目前正在確認人員及財物損失情況」，強調政府將全力因應後續處理工作，並提醒民眾持續警戒同等規模地震的發生可能性。

島根縣松江市消防表示，雖然地震後並未接獲建築物倒塌或是火災的通報，但有人員受傷，詳細情況則仍待確認。此外也有接到民眾屋頂破損的通報。