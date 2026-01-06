野柳海洋世界「海獅海豹」像被囚禁　住處不如豬圈

▲野柳海洋世界利用海獅、海豹等明星動物賺進大把鈔票，卻讓他們住在宛如豬圈的空間，境遇與囚禁無異。（示意圖／CTWANT提供，下同）

野柳海洋世界是許多台灣人的兒時回憶，明星動物海獅、海豹和海豚的表演秀至今更吸引大批遊客前來觀賞，為園方賺進大把鈔票，而在歡笑與掌聲之後，海獅與海豹在後場的居住環境竟比「豬圈」還小，牠們被囚禁在約2坪大的空間，水池更不及半身高，海獅們無處活動，只能在狹窄水池中無助繞圈，加上野柳海洋世界過去有違法繁殖歷史，動保團體因而聯合抗議，圈養展演應退場轉型。

12月下旬，記者抵達野柳海洋世界，剛好趕上每天的3場表演之一，表演由外國表演者開場，帶來長約半小時的高空特技和花式跳水，接著便由海獅「可樂」接力登場。

「可樂」的任務繁重，除吼叫跟觀眾打招呼、用雙鰭撐起全身重量表演倒立、走上觀眾席跟民眾近距離互動外，由於「可樂」是館內唯一會微笑的海獅，牠更要在觀眾席上多點停留，擠出笑臉配合與遊客拍照，回到水池邊還得模仿海豹滑行，一連串表演都違背牠們的自然天性，表演時長約20分鐘才能下台休息。

▲海獅、海豹宿舍位於舞台後方，每隻動物卻只能分到約2坪大的空間，對高智商的牠們來說宛如酷刑。

但「下班」後的生活卻並不快樂，據悉，海獅和海豹「宿舍」位於舞臺後場，身為群居動物的牠們住在「單身房」，與同伴們被水泥牆隔開，抬頭望去是極簡陋的鐵皮屋頂，周圍則是冰冷牆面和柵欄，整體空間僅2到3坪，居住環境竟較豬圈還小。

而「單獅房」與「單豹房」的空間配置如出一轍，一半為陸上坪台，一半空間為水池，水池深度卻不到動物的半身高，環境中更不見任何可供海獅海豹消遣娛樂的豐富化設施，長時間的監禁更讓牠們出現刻板化行為，只能無助的在混濁水池中繞圈徘徊，試圖游動卻隨時都會碰到牆面，連監獄的受刑人都有放風空間，牠們卻只能被囚禁在人類所設下的牢籠。

▲野柳海洋世界海獅和海豹每年需表演上千場，還得近距離與遊客互動，做出許多違背天性的舉動。

據了解，野柳海洋世界的鐵皮牢籠內共有5隻海獅和2隻海豹，當中2隻海獅「可樂」、「麻吉」以及海豹「雪碧」會上台表演，共同分擔每年上千場的「工作量」，這也是牠們唯一能接觸到大水池的機會。

無法表演的海豹和海獅則被囚禁在舞臺後場中，恐終生不見天日，回到大海更是奢望，只能年復一年地透過柵欄空隙看著禁錮自己的水泥監獄，對高智商的牠們來說宛如酷刑。

更可惡的是，園方明知動物們生活狀況惡劣，仍持續引進「注定被軟禁」的海洋哺乳動物，根據台灣動物社會研究會和黑潮海洋文教基金會，在2015年公布的「你的樂園？牠的地獄！台灣海洋哺乳動物圈養表演調查報告」，動物10年前的居住環境就已跟現在一樣糟糕，當時園區內有4隻加州海獅和3隻南美海獅，如今僅剩5隻海獅，卻又再引進2隻海豹。

且野柳海洋生物世界未曾向外界說明動物「怎麼來」，加州海獅和南美海獅的來源皆不明，海豹也是在2020年突然亮相，園方起初在臉書發表介紹海獅海豹差異的貼文，接著便讓海豹們上台表演。

黑潮海洋文化基金會在多年前就警告，目前台灣的展演機構中圈養的海洋哺乳動物，主要是從野外捕捉，且活體動物價格高昂，也就是說「只要展演產業存在一天，野外動物就形同時刻面臨著被捕捉的危機，海灣就不會是蔚藍的！」

▲台灣動物社會研究會副執行長陳玉敏痛批，園方以教育、娛樂之名，讓動物在受限的環境下終生進行馬戲表演提供的飼養環境貧瘠、窄小、枯燥到讓人痛心。

台灣動物社會研究會副執行長陳玉敏表示，海獅是高度適應兩棲環境且高度社群性的哺乳動物，自然習性包含在開闊的岩礁、沙灘、海岸、碎石灘棲息，覓食時能在海洋深潛 180 公尺的水域。

陳玉敏指出，野柳海洋世界的飼養環境，真是貧瘠、窄小、枯燥到讓人痛心，一個單獨像豬圈的水泥空間、跟人類家用浴缸差不多大小的水池，沒有任何豐富化設施，就是海獅一輩子遭囚禁的環境。不僅完全無法滿足海獅所需的活動空間，貧瘠的環境更剝奪動物表現自然行為與天性，且剝奪牠們的社群需求。常見野柳的海獅出現不斷轉圈圈的刻板行為。

陳玉敏強調，館方以教育、娛樂之名，讓動物在受限的環境下終生進行馬戲表演，對動物的長期剝削。觀衆短短幾分鐘的娛樂，是建立在這些能感受痛苦的生命，終生的禁錮與剝削之上。

對此，野柳海洋世界暫無回應。新北市動保處表示，本案已召開第1次委員會審查「野柳海洋世界動物展演許可證展延」，園內動物飼養環境及狀況，後續業者刻正依委員會專家學者建議改善。

海保署回覆，依據野柳海洋世界所提供海豚陳列展示計畫書，海豹、海獅飼養空間符合美國聯邦法規海洋哺乳類最低空間飼養標準要求，而牠們屬人工繁殖個體，雖不適用野生動物保育法相關規範，惟仍受動物保護法規範，其主管機關並依權責辦理相關評鑑與查核作業。

而海保署在2024年「鯨豚展演輔導小組」，有關飼養空間之改善作為，輔導小組建議業者落實動物分區輪替使用飼養池之管理方式，以增加空間使用彈性，並降低單一空間長時間使用所可能造成之壓力；另鑑於海豚池周邊遮蔽設施相對不足，亦建議業者檢視遮蔭條件，並記錄場域紫外線暴露之相關數據，作為後續環境調整與管理之參考依據。

輔導小組認為應依循具科學依據之飼養管理原則，結合環境豐富化措施，提供適當之感官與認知刺激，以促進圈養鯨豚之身心健康，並有效降低壓力反應及預防刻板行為之發生。

