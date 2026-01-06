今晨「中南部比北台冷」　原因曝光

▲今晨溫度分布圖。（圖／氣象署）



記者陳俊宏／台北報導

中央氣象署觀測，今天清晨全台最低溫出現在台南市楠西的8度，其次為高雄市杉林9.1度。氣象專家林得恩分析，中南部比北部還要冷的4個可能原因，像是地形與地表條件的影響。

林得恩在「林老師氣象站」臉書提到，可能原因如下：

[廣告]請繼續往下閱讀...

1、 中南部夜間更容易「散熱」

在清晨（約4時至7時），地表溫度主要由「夜間長波輻射冷卻」決定。中南部因雲量較少、微風以及空氣乾燥等條件配合下，輻射冷卻效率通常會高於北部，清晨氣溫下降幅度大。

2、 北部常因東北季風及雲層造成額外的保溫效應

北部清晨雲層有如棉被一般，減少夜間長波輻射散失。持續風場攪動，也加強抑制近地層冷空氣堆積，導致北部清晨降溫幅度會小於中南部。

3、 地形與地表條件的影響

中南部盆地、平原由於地勢平坦，微風及夜間冷空氣本身密度大，容易下沉並滯留，常形成「冷空氣堆積」現象，所形成的輻射逆溫層，也易肇致清晨氣溫快速下探。

4、空氣濕度的差異

中南部夜間空氣較為乾燥，通常乾燥空氣的「溫室效應」較弱，熱量更容易向外輻射，在清晨的降溫效果將會最為顯著。相反的，北部由於雲量偏多，加上濕度也高，使得夜間保溫效果較佳。