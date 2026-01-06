　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

李家同88歲生日曝近況　罹癌2年感恩還能打網球、做公益

記者黃翊婷／綜合報導

靜宜大學與國立暨南國際大學前校長、博幼基金會榮譽董事長李家同昨日（5日）迎來88歲生日，他在臉書發文分享生活近況，內文提到，目前攝護腺癌相關指數控制良好，還可以去打網球，所以他打算在剩餘的幾年中盡量幫助他人，未來仍會持續投入教學和公益。

▲教授李家同。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

▲李家同在2023年5月間確認罹患攝護腺癌。（圖／ETtoday資料照）

李家同88歲生日曝健康近況　能打網球、推動教育公益

李家同5日在臉書發文中提到，他真正的生日是農曆正月初五，當初父親報戶口時因為不知道國曆生日，便寫了1月5日，所以他的出生年份晚了1年，如今迎來88歲生日，他自認身體情況尚可，「我的攝護腺癌症指數從13降至小於0.02，我還可以打網球。」

李家同表示，他想在剩餘的幾年中，盡量幫助需要幫助的人，他目前在2間安置中心教英文和數學、陪伴學童一起散步，也會撰寫為台灣工業加油打氣的文章，「因為我覺得我們的國家社會只知道幾家大科技公司，而不知道我們有很多比較不出名的公司也有相當不錯的技術。」

李家同說，現在他除了研究類比電路，也會替博幼基金會寫一些高中數學講義，希望能夠幫助買不起參考書的孩子們，提高他們的競爭力。

李家同分享人生哲學　「少關心自己，多關心別人」

「活到88歲，實在應該感恩，感謝所有能使我活到這麼久的人。」李家同直言，老人很難完全健康，有些毛病是常態，「我們應該少關心自己，多關心別人，尤其該關心社會中一些不幸的人。如果我們成天只想到自己，其實我們會不健康的。」

李家同提到，小時候因為物資匱乏，雞蛋很值錢，現在他每天吃著妻子準備的飯菜，希望妻子能在壽麵裡幫他加顆蛋，「最後，我要向天主說，感謝祢讓我活了這麼久，希望祢祝福我，使我能夠將祢的光和溫暖帶到社會黑暗的角落裡去。」

我已是八十八歲老翁了 李家同 ...

李家同發佈於 2026年1月4日 星期日
