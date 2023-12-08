李家同再點名「108課綱刪〈岳陽樓記〉」　喊話教育部：應解釋原因

▲教授李家同也針對108課綱發表看法。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

生活中心／綜合報導

教育部108課綱大量刪減文言文，北一女教師區桂芝痛批，「刪掉顧炎武的〈廉恥〉，學生就不必再知道為什麼『士大夫之無恥是謂國恥』...所以這是個『無恥』的課綱！」此事在網上引發討論，而清大榮譽講座教授李家同也點名，「岳陽樓記被刪，實在令我吃驚。」他更喊話要教育部回應，「我相信教育部一定有能力解釋清楚刪掉那幾篇文章的原因。」

近日網路上流傳2段批判108課綱去中國化的5分鐘影片，從中可見北一女國文教師區桂芝慷慨陳詞。對於教育部108課綱大量刪減文言文，區桂芝痛批，文言文不但能提升語文能力，還包含高度的生命哲學，竟然有對語言教育完全無知的人說文言文是「黨國遺毒」，邏輯令人匪夷所思，「108課綱刪掉顧炎武的〈廉恥〉，學生就不必再知道為什麼『士大夫之無恥是謂國恥』...所以這是個『無恥』的課綱！」

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她還指出，最叫國文老師痛心的是，這個課綱不讓教導品德教育、人格建立，以及所謂的生命覺醒，完全砍掉《論語》、《孟子》、《大學》、《中庸》這四書，只每個截取片段集合成一課。一旦沒有了「四書」，國文課便失去了最有系統的一個生命教材，喪失學習民族最珍貴品德的機會，所以這是一個「缺德」的課綱。

▲108課綱刪文言文經典，北一女教師怒轟「無恥」影片瘋傳。（圖／翻攝自臉書）

對此，李家同今(8日)也在臉書表示，「我一直在批評108課綱，認為不該減少必修課，網路上也沒有什麽人傳我的想法，教育部當然可以完全不理。可是，一女中老師的影片卻引起相當多人的注意，我看了以後也有點困惑，因為我發現108課綱刪掉了范仲淹寫的〈岳陽樓記〉。」

他說，背不出〈岳陽樓記〉的全文，但他十分欣賞最後的一句「先天下之憂而憂，後天下之樂而樂」，這是非常精彩的文句。「岳陽樓記被刪，實在令我吃驚。」

李家同進一步指出，相信教育部絕對可以替108課綱辯護的，但遺憾的是，大家只看到批評108課綱的文章，從來沒看到教育部替108課綱辯護。「一女中老師對108課綱的嚴厲批評，對國家社會是有重大影響的。一個社會如果只聽到批評政府的聲音，而聽不到政府反駁的聲音，其結果是，社會永遠對很多議題有對立的兩派，而且互相無法溝通。」

他表示，很誠懇地希望我們的社會是一個和諧的社會，而不是一個有尖銳對立的社會。因此，他也向教育部喊話，「我希望教育部能夠對一女中老師的批評有所反應。我相信教育部一定有能力解釋清楚刪掉那幾篇文章的原因。」