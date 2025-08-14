大學生程度越來越差？　退休校長曝實情：新科技太快了

▲台灣在普設大學後，有些人認為，現在的大學生程度越來越差。（示意圖／CTWANT資料照）

大學分發入學13日放榜，許多人在網路上表示，現在台灣的大學很好考，使得年輕人程度越來越差。對此，靜宜大學前校長、清大榮譽講座教授李家同卻給出不同看法，直言「他們面臨嚴峻的挑戰，還要應付嚴重的壓力，我們應該鼓勵他們。」

李家同在臉書粉專發文表示，他發現台灣有一個很特別的現象，年紀大的人喜歡吹噓自己的一代，也同時數說下一代的不是。我一開始發現這個現象的時候，是有人來訪問我，問題為「現在的年輕人都是草莓族」、「現在的年輕人很不容易找到工作」，該如何因應？李家同認為，「年輕人從來不是草莓族，因為在我們的社會裡，要找到好的工作絕非易事。大多數的年輕人能夠找到工作，已經偷笑了。」也有許多年紀大的人說年輕人程度越來越差，指的往往是大學程度。

李家同指出，多年前在他那個年代，台北只有台大、政大、師大，台中東海大學，台南成大，「所以大學生的程度當然是會很高的，因為進大學相當不容易。可是普設大學以後，有些大學生的程度必然比不上過去大學生的程度，這不能責怪我們的下一代。」

李家同說，他常想，台灣之所以能在世界上立足，讓產品外銷到全世界，那如果沒有年輕人參與是不可能的事，「就以我來說，我在大學中所學到的電子學，和現在電機工程師在職場裡所用到的電子學，完全不同。」

李家同提及，現在科技變化快，學生在學校裡學到的技術，畢業不久就會被新技術取代，年輕人必須能應付挑戰，「前些日子，我忽然心血來潮，問問我的學生在做什麽。我發現他們所做的，都是在畢業以後所學到的，也就是說，我們的下一代很能夠吸收新的知識。這是我們老人應該感到慶幸的事。」

李家同說，老人的確對國家有過一些貢獻，但現在要把火炬交給下一代，老人能安享天年，是因為年輕人在打拚，「他們面臨嚴峻的挑戰，還要應付嚴重的壓力，我們應該鼓勵他們。」

