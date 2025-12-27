　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

低溫衝擊捐血！全台血庫只夠用6天　台中A型、O型急缺

▲▼捐血。（示意圖／為AI生成，經編輯審核）

▲低溫影響捐血量下滑，全台血庫僅剩6天。（示意圖／為AI生成，經編輯審核，下同）

記者董美琪／綜合報導

受低溫影響，民眾外出意願降低，連帶使捐血人數下滑，但醫療用血需求卻持續增加，導致全台血液庫存拉響警訊。根據最新統計，目前全台血庫存量僅能支撐約6天，其中以台中地區最為吃緊，僅剩4.9天可用，A型與O型血尤為短缺。捐血中心呼籲，盼民眾把握週末時間挽袖捐血，協助穩定血源。

依照標準，血液安全庫存應維持在7至10天，若介於4至7天屬偏低狀態，低於4天則為嚴重短缺。台灣血液基金會統計，截至今天上午7時30分，全台平均血液存量約6.0天，其中A型血剩5.4天、O型血5.3天，B型血為7.0天，均未達理想水準，僅AB型血仍維持正常。

[廣告]請繼續往下閱讀...

從各地區來看，血液庫存普遍不足，台北捐血中心剩5.9天、新竹6.0天、高雄6.8天；台中捐血中心情況最嚴峻，整體庫存僅4.9天，雖B型與AB型尚可支應7.7天與8.8天，但A型、O型血分別只剩3.6天與3.9天，已落入急缺區間。

台灣血液基金會公關處處長黎蕾指出，捐血狀況與天候變化密切相關，近期接連受到大陸冷氣團影響，氣溫明顯下降，民眾外出次數減少，捐血量也隨之下滑。

▲▼捐血。（示意圖／為AI生成，經編輯審核）

適逢週末，黎蕾進一步表示，目前全台血液存量已低於安全水位，缺口約達1萬4000袋，而每日捐血量至少需維持7000袋才能應付臨床需求。她呼籲民眾發揮愛心，把握時間參與捐血行列，為急需用血的病患提供即時協助。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
418 1 3725 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「寒流機率偏高」全台強冷確認　一張圖看跨年後跌到10℃
中共飛彈距台灣本島史上最近　國軍坦言：沒辦法知道精確落點在哪
蔡依林唱一半哭了！　「無預警1舉動」掀台下4萬人暴動
台南女遭男友潑酸！「血肉模糊」求救畫面曝
脫口秀演員喊「走的是曹西平不是我」！　急刪文道歉了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「寒流機率偏高」全台強冷確認　一張圖看跨年後跌到10℃

天冷用暖暖包「別直接貼膚」！醫師示警：不是不痛就代表安全

曹西平66歲猝逝家中！上節目必帶哨子背後有洋蔥

300萬遺產稅繳不出！他急問「能從老爸帳戶扣？」　專家解答

曹西平驟逝遺產惹議　律師教戰乾兒子「翻盤關鍵」：快去找

iPhone嗶一下進站！北捷可以刷手機搭車了　怎麼用懶人包看這

加LINE「外國人衝擊反應」　她尷尬了！全場炸鍋：1款APP難取代

「台灣特權量表」爆紅！20項指標曝光　網測完驚：蠻準

為什麼總抓不住他的心？日網2025戀愛心理學排行榜：揭開吸引力與破局的科學真相

台人秒懂　老爸傳訊「有帶鎖息？」一票笑：隱藏語言能力測驗

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

陳意涵組團接尾牙「錢到位都好談」　鍾欣凌首映會直接大跳〈表白〉

共軍進領空海如何應處？　國防部：恐擦槍走火、已定交戰規則

忘戰必危！國軍秀肌肉回應中共軍演　強調安全不能寄託於任何幻想

解放軍突圍台軍演！　總統府「對國際秩序的公然挑戰」

海馬士火箭交付超前！　解放軍「正義使命」演習點名喊打：發現目標

「寒流機率偏高」全台強冷確認　一張圖看跨年後跌到10℃

天冷用暖暖包「別直接貼膚」！醫師示警：不是不痛就代表安全

曹西平66歲猝逝家中！上節目必帶哨子背後有洋蔥

300萬遺產稅繳不出！他急問「能從老爸帳戶扣？」　專家解答

曹西平驟逝遺產惹議　律師教戰乾兒子「翻盤關鍵」：快去找

iPhone嗶一下進站！北捷可以刷手機搭車了　怎麼用懶人包看這

加LINE「外國人衝擊反應」　她尷尬了！全場炸鍋：1款APP難取代

「台灣特權量表」爆紅！20項指標曝光　網測完驚：蠻準

為什麼總抓不住他的心？日網2025戀愛心理學排行榜：揭開吸引力與破局的科學真相

台人秒懂　老爸傳訊「有帶鎖息？」一票笑：隱藏語言能力測驗

國泰金投資長程淑芬轉資深顧問　後天生效

關稅神話崩解　川普政權與庶民經濟的全面失速

駿馬鍊墜超帥還可當胸針　林曉同珠寶獻新年祝福

陸24歲男偶像高鐵站暴走！抓粉絲頭摔手機畫面瘋傳　公司怒揭身分

他分享「114則好康片」給好友被捕　內蒙古法院判決出爐慘了

「寒流機率偏高」全台強冷確認　一張圖看跨年後跌到10℃

離譜！金門港務處「砸7000萬重蓋」進出口倉庫仍無法容納貨櫃

2025年度最慘烈「翻車韓星」排行榜　影帝趙震雄退出演藝圈

蔡依林唱一半哭了！　「無預警1舉動」掀台下4萬人暴動衝上前

中共飛彈距台灣本島史上最近　國軍坦言：沒辦法知道精確落點在哪

【中共軍演區域多靠近？】國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

生活熱門新聞

曹西平猝逝享壽66歲　墨鏡哨子「醜八怪」成絕響

台積電5職缺「文組的天花板」　網曝：比工程師更賺

「客人訂位4大1小」不要兒童椅　店員追問傻眼

估跌破7℃！　入冬最強冷空氣將凍3天

喝咖啡、茶算水嗎　營養師揭驚人真相！

這間店神處理食安問題！全跪：今年最佳公關

變天！　今「雨最大」地區曝

未來4年走大運！「3生肖」2026年起與財神結伴

曹西平驟逝遺產惹議　律師教戰乾兒子：快去找

「國軍後備幹部」群組對話疑曝光！吹捧解放軍、猛酸政府

iPhone嗶進站！北捷刷手機搭車3步驟搞定

快訊／華信、立榮明天馬祖航班全取消　金門航班18:00前停飛

今彩539頭獎「開出6注」！2400萬送出

更強冷氣團濕→乾　2次最低溫點探7℃

更多熱門

相關新聞

桃園景福扶輪社「團結行善」　捐血做公益

桃園景福扶輪社「團結行善」　捐血做公益

國際扶輪3502地區桃園景福扶輪社、19日在蘆竹區特力家居桃園館前廣場，舉辦「景福有愛‧團結行善」捐血公益活動。景福扶輪社社長呂錦泓表示，一場捐血活動的舉辦，因需預約捐血車，籌畫費時一年，感謝社友和愛心企業出錢出力，大家一起做公益，凝聚社友情。

秘書傳愛點亮台東　反詐騙公益活動圓滿落幕

秘書傳愛點亮台東　反詐騙公益活動圓滿落幕

南消後甲消防分隊捐血日同步CPR教學現場示範哈姆立克救命術

南消後甲消防分隊捐血日同步CPR教學現場示範哈姆立克救命術

血荒季來臨！念慈安靈功德協會號召捐血

血荒季來臨！念慈安靈功德協會號召捐血

嘉義大林聖賢宮寒冬發新鮮豬肉

嘉義大林聖賢宮寒冬發新鮮豬肉

關鍵字：

缺血捐血

讀者迴響

熱門新聞

曹西平已立遺囑「名下財產積蓄全留給他」

曹西平深夜驚傳家中離世！享壽 66 歲

快訊／曹西平乾兒子首發聲！懇求曹家血親

快訊／震撼彈！林俊傑終於認愛「絕美網紅」　一家四口甜照曝光

曹西平家中猝逝　醫示警「7前兆」：很多人無症狀

曹西平猝遺體冰存殯儀館　家屬不認領恐成「有名無主屍」

曹西平乾兒子是誰？

林俊傑嫩女友背80萬名牌包！　「超狂身家」被起底：房產超多

即／台19線「2騎士慘死」疑輾斃！　肇逃者追緝中

曹西平乾兒子能辦後事了！

光電很慘！　業者嘆「至少倒一半」

從盾牌到重錘！陸軍演海報砸向基隆和高雄港 國軍刺針飛彈兵被壓

乾兒下班喊「我回來了」！開房門驚見曹西平倒地

曹西平生前悲嘆「沒有家人」

衣服全被扒光！25歲人質淚揭「性侵地獄」

更多

最夯影音

更多
中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！
妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面