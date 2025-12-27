低溫衝擊捐血！全台血庫只夠用6天　台中A型、O型急缺

▲低溫影響捐血量下滑，全台血庫僅剩6天。（示意圖／為AI生成，經編輯審核，下同）



記者董美琪／綜合報導

受低溫影響，民眾外出意願降低，連帶使捐血人數下滑，但醫療用血需求卻持續增加，導致全台血液庫存拉響警訊。根據最新統計，目前全台血庫存量僅能支撐約6天，其中以台中地區最為吃緊，僅剩4.9天可用，A型與O型血尤為短缺。捐血中心呼籲，盼民眾把握週末時間挽袖捐血，協助穩定血源。

依照標準，血液安全庫存應維持在7至10天，若介於4至7天屬偏低狀態，低於4天則為嚴重短缺。台灣血液基金會統計，截至今天上午7時30分，全台平均血液存量約6.0天，其中A型血剩5.4天、O型血5.3天，B型血為7.0天，均未達理想水準，僅AB型血仍維持正常。

從各地區來看，血液庫存普遍不足，台北捐血中心剩5.9天、新竹6.0天、高雄6.8天；台中捐血中心情況最嚴峻，整體庫存僅4.9天，雖B型與AB型尚可支應7.7天與8.8天，但A型、O型血分別只剩3.6天與3.9天，已落入急缺區間。

台灣血液基金會公關處處長黎蕾指出，捐血狀況與天候變化密切相關，近期接連受到大陸冷氣團影響，氣溫明顯下降，民眾外出次數減少，捐血量也隨之下滑。

適逢週末，黎蕾進一步表示，目前全台血液存量已低於安全水位，缺口約達1萬4000袋，而每日捐血量至少需維持7000袋才能應付臨床需求。她呼籲民眾發揮愛心，把握時間參與捐血行列，為急需用血的病患提供即時協助。