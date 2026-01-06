美國跟委內瑞拉「沒開戰」　川普：動武目標是毒販

▲川普政府活捉委內瑞拉總統，震驚國際。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

美國總統川普5日表示，美國未與委內瑞拉處於戰爭狀態，而他在下令執行逮捕委國總統馬杜洛（Nicolás Maduro）的軍事行動之前，並未事先知會委國副總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）。

川普接受NBC新聞專訪時強調，「不，我們沒有（跟委內瑞拉開戰）。我們是跟販毒者，將監獄犯人、毒癮者及精神病患傾倒進我們國家的人開戰。」

對於是否事先通知羅德里格斯陣營，川普明確回應，「沒有，情況並非如此。」他強調對方事後持續與華府合作，但未透露自己是否與羅德里格斯直接交談。

▲羅德里格斯已宣誓就任代理總統。（圖／達志影像／美聯社）



川普證實，國務卿盧比歐（Marco Rubio）一直與羅德里格斯以流利西班牙語進行電話聯繫，雙方關係「非常穩固」。川普再次警告，若羅德里格斯停止配合，美國已準備好發動第二次軍事行動，「我們已經準備好這麼做，我們實際上預料會這麼做」，但他認為最終應該沒有必要付諸行動。

針對委內瑞拉未來發展，川普認為該國需要時間復原，「無法舉行選舉，人民根本沒辦法投票。還需要一段時間，我們必須讓這個國家重新恢復健康。」

羅德里格斯已於5日宣誓就任代理總統，儘管她先前一度揚言準備好「捍衛」國家主權，並要求立即釋放馬杜洛夫婦，但如今已改口邀請美國合作。