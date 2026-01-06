　
國際

安理會緊急會議！UN秘書長憂美軍行動合法性　恐開危險先例

▲▼ 聯合國安全理事會5日就美國對委內瑞拉行動召開會議。（圖／路透）

▲ 聯合國安全理事會5日就美國對委內瑞拉行動召開會議。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美軍3日對委內瑞拉發動「外科手術式」精準執法行動，突襲逮捕該國總統馬杜洛及其妻子佛羅雷斯（Cilia Flores），兩人面臨毒品恐怖主義等重罪指控。聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）5日對委國情勢及美國行動合法性表達憂慮，擔心此舉恐加劇委內瑞拉政治動盪。

根據《路透》，聯合國安全理事會15個成員國5日在紐約總部召開會議，古特雷斯透過政治事務主管狄卡羅（Rosemary DiCarlo）發表聲明指出，「我對該國可能加劇的不穩定局勢、對區域的潛在衝擊，以及此舉可能為國際關係樹立的先例深表關切。」

美國駐聯合國大使瓦爾茲（Mike Waltz）為美軍行動辯護，稱其為針對2名被起訴美國司法逃犯的外科手術式執法行動，「正如盧比歐所說，我們沒有對委內瑞拉發動戰爭，也未占領該國」，同時強調美國不會允許西半球成為敵對勢力的行動基地，「你不能繼續將世界最大能源儲備置於美國對手、非法領導人控制之下，不讓委內瑞拉人民受益。」

委國駐聯合國大使蒙卡達（Samuel Moncada）則向安理會指控，美國行動是「沒有任何法律依據的非法武裝攻擊」，並稱委國政府機構運作正常，憲法秩序得到維護。

古特雷斯也對美國行動未遵守國際法規範表示關切。《聯合國憲章》規定，成員國「在國際關係中應避免以威脅或武力侵犯任何國家領土完整或政治獨立」。但美方援引《聯合國憲章》第51條規定指出，若會員國受到武裝攻擊，個別或集體自衛權不得受到任何損害。

俄羅斯、中國和哥倫比亞均譴責美國軍事行動違法，要求釋放馬杜洛夫婦。其餘多數成員國則未直接批評美國，而是強調遵守國際法及《聯合國憲章》重要性。古特雷斯也呼籲委內瑞拉各方進行包容性民主對話，尋求和平解決方案。

01/04 全台詐欺最新數據

F-16夜航失事！　管碧玲：國防部、海巡、空勤、鄰近貨輪協助

憂台海效應！　英外相避論斷美國對委作為合法性

英國外交大臣古柏（Yvette Cooper）5日晚間在國會就委內瑞拉局勢發表聲明並接受質詢，延續英國政府一貫立場，刻意迴避對美國總統川普政府相關行動是否違反國際法作出明確評斷。不過，部分議員警告，美方作為恐向北京與莫斯科傳遞危險訊號，衝擊以規則為基礎的國際秩序。

