民調：33%美國人支持川普「對委內瑞拉軍事攻擊」

▲民調結果顯示，33%的美國民眾贊成川普對委內瑞拉發動軍事攻擊。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

美國總統川普下令軍事突襲委內瑞拉首都卡拉卡斯，逮捕總統馬杜洛，並宣布將接管委內瑞拉，引發國際關注。《路透社》與益普索（Ipsos）最新民調顯示，有三分之一的美國民眾支持美軍對委內瑞拉的軍事打擊，但同時也有高達72%受訪者憂心美國將過度介入該國事務。

《路透社》與益普索（Ipsos）針對1248名美國成年人進行為期2天的調查，其中有33%的受訪者贊同政府對委內瑞拉的突襲行動。不過在政黨上呈現嚴重分歧，共和黨支持者中有65%力挺這項軍事作戰，相較之下民主黨僅11%表達認同，無黨派人士則有23%支持。

民調結果也顯示，有43%的共和黨受訪者同意「美國應採取主導西半球事務的政策」，僅19%表達反對。更令人矚目的是，60%共和黨支持者贊成派遣美軍駐紮委內瑞拉，59%的共和黨人支持美方掌控當地石油開採事業。

▲委內瑞拉武裝民兵在街頭巡邏。（圖／路透）



川普3日表示美國將在未來一段時間「接管」委內瑞拉，並可能派遣地面部隊進駐。他承諾全面改革委國石油產業，4日更強調美國需要「完全掌控」該國龐大油田資源。川普4日進一步暗示，華府將透過威嚇委國領導階層來控制局勢，而非直接治理。

川普警告，「如果他們不聽話，我們就進行第二次打擊。」民調也指出，有65%共和黨支持者贊同美國治理委內瑞拉，54%的共和黨支持者則擔心美國會過度介入委內瑞拉的事務。

在同份問卷中，川普的支持率攀升至42%，創下2025年10月以來最高紀錄，較2025年12月的39%上升3個百分點。