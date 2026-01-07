20億經費哪來？北市營養午餐免費　蔣萬安：透過追加預算執行

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者黃克翔攝）

記者鄭佩玟／台北報導

台北市長蔣萬安昨宣布今年台北市國中小營養午餐全面免費，讓每名學童的父母年省下新台幣上萬元。針對該筆經費，台北市教育局長湯志民表示，此政策初估需約20億餘元，將採追加預算方式編列。被問到若認為是有力的投資，為什麼來不及規劃在今年總預算案，而採用追加預算？蔣萬安今（7日）回應，其實討論很久，很多的細節都不斷在跟各局處交換意見，檢視台北市整體的財政和預算的狀況，透過追加預算的方式執行。

民進黨台北市議員何孟樺質疑，蔣萬安口口聲聲稱每一個項目都需要經費支出，但這些支出沒有一項編列到115年度的預算裡面。從八月底統籌分配稅款核定開始，民進黨團就一再要求市長必須提出規劃。因為在通膨時代下，把錢存在市庫裡面是沒有用的，盡快地把錢投入市政、投入建設，才是對人民稅金最好的用途。現在新提出的政策更與不到一個月前的規劃互相衝突，蔣萬安在用口號博取聲望之前，怎可不好好交代所有市政最基本的問題，「錢呢？」

蔣萬安對此僅回應，今年最快9月就會上路，所以也會檢視台北市整體的財政和預算的狀況，透過追加預算的方式執行。

至於今年度中央總預算案還卡在立院，恐影響TPASS補助，記者詢問是否有與國民黨立委溝通，蔣萬安則說，自己一直都和北市立委保持聯繫，但最關鍵還是行政院應該好好坐下來和立法院溝通。