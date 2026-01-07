四小黨「台灣前進陣線」搶攻2026　第一波縣市議員提名7人出列

▲時力首波提名鄒明諺再戰台中大里霧峰。（圖／時代力量提供）



記者杜冠霖／台北報導

由台灣基進、時代力量、台灣綠黨與小民參政歐巴桑聯盟組成的「台灣前進陣線」，昨（6日）舉行記者會公布2026年九合一大選首波市議員提名7人名單。基進黨吳欣岱選台北港湖、吳依潔選台南永康；小歐盟陳宛毓選新北三蘆、沈佩玲選桃園；綠黨甘崇緯選新北新莊、張佑輔選新北新深石坪烏、時代力量鄒明諺選台中大里霧峰。

台灣前進陣線昨召開記者會，公布2026年選舉第一波提名參選人名單，7位參選人也共同簽署候選人承諾書，強調將以跨專業領域進軍地方議會，聚焦民生、居住與環境正義等議題，打破黑金與世襲政治的壟斷。

時代力量黨主席王婉諭表示，本次共有七位完成各黨提名程序的候選人，將代表小民參政歐巴桑聯盟、台灣基進、台灣綠黨、時代力量及無黨籍夥伴，投入2026年六都市議員選舉，期盼為台灣政治注入理性、正派與中道的第三勢力力量。

王婉諭指出，近期社會上出現將政治參與與背景、前科掛鉤的說法，彷彿沒有「夠大尾」就沒有資格從政，反映出台灣政治文化仍有極大進步空間。她強調，台灣民主化三十多年，黑金政治仍未完全退場，政治參與門檻長期被關係、門閥與世襲壟斷，加上高度政治對立，讓許多民眾對公共事務失望。

王婉諭表示，來自不同政黨與無黨籍的夥伴，因為對現況的不甘心而選擇站在一起，不希望台灣政治只剩下對罵與算計，也不願真正關心公共事務的人被拒於門外。她強調，清廉、反共、不黑不紅，對台灣前進陣線每一位候選人而言不是口號，而是最基本的門檻。

王婉諭說明，此次時代力量台中市大里霧峰區市議員候選人鄒明諺今年30歲，2022年參選後並未離開地方，以實際行動回饋鄉親，長期關注大里霧峰的生態保育議題。2024 年霧峰峰谷里傳出大型納骨塔開發案時，他與里長及居民組成自救會，訴求石虎保育與地質敏感區不宜大型開發，也高度關注地方生活品質與污染問題，2025 年組織「大里 Go 爭氣陣線」，與在地家長站在同一陣線，要求長年違規的醫療廢棄物焚化爐退出大里。