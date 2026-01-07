　
政治

藍白推「彈劾賴清德」在中國社群網友熱議　但官方下架關閉留言區

▲▼ 總統賴清德發表元旦談話。（圖／記者黃克翔攝）

▲總統賴清德。（資料照／記者黃克翔攝）

記者陶本和／台北報導

回顧去年（2025年）底，中國加強管控民眾過聖誕節，許多城市也取消跨年活動，甚至出動大批武警、特警封鎖道路。對此，我國安單位熟悉網路社群與資訊認知戰人士表示，從中國社群上觀察到，在政治議題上，中方民眾熱烈討論伊朗情勢，留言敘事多關注「推翻暴政」、「反抗暴政」，相信中方維穩的國安單位一定有注意；另外，藍白所推動的「彈劾總統賴清德」議題，在中國社群平台卻出現被下架與關閉留言的狀況，不排除網友留言有指桑罵槐的疑慮。

在去年底，中國加強管控民眾過聖誕節，多座城市的聖誕樹、聖誕裝置被拆除，也有民眾因為身穿聖誕老人的服裝，在街上發蘋果被以「奇裝異服」的理由逮補，多間大學也發佈公開訊息，嚴禁學生過聖誕節。根據中國大陸官媒的在12月24日的報導，強調當天並非平安夜，而是韓戰期間的「長津湖戰役勝利紀念日」，但實際上該戰役的結束日，過往多被認定是12月13日。

至於年底的跨年活動，中國多地也有嚴格管控、執法的相關行動，多個城市是直接取消大型的跨年活動，山東、浙江、山西、江蘇與河南等地，都有大量武警、特警出動，不僅關閉燈光，也封鎖相關重要道路。

對此，我國安單位熟悉網路社群與資訊認知戰人士表示，在社群上的觀察，在政治議題方面，有熱烈討論的是「伊朗情勢」，而中國網友在社群上的留言跟討論，敘事內容焦點在「推翻暴政」、「反抗暴政」，這個熱度一直有在上升的趨勢。

該位人士說，我方會注意到這個狀況，相信負責維穩的中方國安部門也一定會注意到，在這個時候中方把跨年活動冷靜下來，應該是有他們的原因在。

有關伊朗情勢，近來該國爆發由經濟危機所引燃的全國性抗爭，而伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）也公開定調，這些示威者是外國煽動的「暴徒」，並且下令安全部隊要重挫囂張氣焰，此舉被國際社會視為是伊朗政府執行全面清場的起手式。

國安單位人士表示，中國經濟上內卷、欠薪，尤其在過年前，伊朗這件事情是一個騷動點，中國的網民是否出來聲援伊朗的抗議派，就會變成觀察重點，是否會像前年河南大學生騎腳踏車出來那樣。

▼彈劾賴清德的相關議題，在中國社群平台上熱烈討論，但遭下架與關閉留言。（圖／中國社群）

▲▼彈劾賴清德的相關議題，在中國社群平台上熱烈討論，但遭下架與關閉留言。（圖／中國社群）

這位人士也提及，在中國社群平台上有觀察到一件有趣的事情，就是由國民黨、民眾黨聯手推動的「彈劾賴清德」案，這件事情在中國社群上的討論也很多，但卻出現被下架與關閉留言區的狀況。

該位人士說，觀察「彈劾賴清德」的貼文底下留言，大概可推敲一二，有指桑罵槐，也就是「指賴罵習」的味道。舉例來說，有網友留言「賴清德一把年紀胸無點墨、獨斷專行，長期賴在位子上，置人民生活於水深火熱中，必將成為歷史的罪人」、「老賴在台上一直賴著不下來」、「賴在高位不下來，人民反對浪潮一波未平一波又起」、「中國新聞網也發了這樣的文章，評論區都是罵賴清德的，不知道為什麼不久後關閉評論區」。

該人士表示，從留言注意到，中國網友留言多聚焦在賴清德「賴在位置上不下來」，雖然看起來都是在批評賴清德，但台灣的領導者是有任期限制的，這不免讓人懷疑，相關留言之所以被關閉或下架，是否被認定相關留言是在暗指習近平2018年修憲，廢除國家主席任期限制，追求實質終身執政一事有關。

▼彈劾賴清德的相關議題，在中國社群平台上熱烈討論，但遭下架與關閉留言。（圖／中國社群）

▲▼彈劾賴清德的相關議題，在中國社群平台上熱烈討論，但遭下架與關閉留言。（圖／中國社群）

01/05

中國大型短影音平台快手昨（22日）深夜爆發重大異常事件，平台直播頁面一度遭大量不雅影片洗版，官方緊急關閉相關功能止血。由於發生時間點正好落在中國網路內容管理新規即將上路前夕，引發外界質疑，事件是否帶有對政策的諷刺意味。

