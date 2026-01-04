三峽男吸喪屍毒蛇行！停車受檢險釀事故　吞刑責+最高罰17萬

記者陳以昇／新北報導

一名36歲張姓男子昨（3日）凌晨吸食毒品後駕駛自小客車，在三區街道上神情恍惚、蛇行變換車道，甚至在警方攔查時，車還沒停穩就急著下車，險些造成車輛失控衝撞。警方當場進行唾液快篩，證實毒駕，並起獲「依托咪酯」煙彈及安非他命等毒品，訊後依毒品及公共危險罪（毒駕）移送偵辦，並依道交法開出罰單，最高將面臨17萬2200元罰鍰。

▼張男毒駕未熄火跳下車險再釀事故 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據悉，昨天凌晨1時許，三峽警分局員警執行巡邏勤務，行經中正路一段與大同路口時，發現張所駕駛小客車行跡可疑，車速忽快忽慢，還不斷蛇行，員警隨即鳴笛示警要求靠邊停車受檢。

張男在下車時整個人精神渙散、步履蹣跚，甚至在車輛尚未完全靜止的情況下就跳下車，導致車輛險些持續滑行發生事故。員警見狀立即上前控制現場，經酒測無酒駕，但他異常行為實在奇怪，就在實施唾液快篩後。檢測呈陽性，隨後起獲3顆依托咪酯煙彈、安非他命及吸食器。

警方訊後將張男依毒品及公共危險罪（毒駕）移送新北地檢署偵辦。此外，針對毒駕、蛇行危險駕駛、變換車道未使用方向燈、任意跨越兩條車道及任意駛出邊線等違規行為，依《道路交通管理處罰條例》製單重罰並當場扣留車輛，最高將面臨17萬2200元罰緩。

▲▼警方起獲毒品安非他命及依托咪酯喪屍煙彈 。（圖／記者陳以昇翻攝）