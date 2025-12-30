　
社會 社會焦點 保障人權

首例！吸食喪屍煙彈撞死警遭重判18年半　撤銷發回國民法官更審

▲新北市三重員警黃瑋震遭吸食新興毒品「喪屍煙彈」的黃姓男子開賓士逆向撞死。（圖／記者戴上容翻攝）

▲黃國維（中）涉吸食毒品「喪屍煙彈」後開車肇事，造成1位警員殉職。（《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

男子黃國維於2024年7月間，吸食「喪屍煙彈」等毒品後，駕駛賓士車在三重區逆向高速對撞1輛巡邏警車，造成1位警員傷重不治、是國內官警遭「喪屍煙彈」毒駕殉職首例。一審國民法官將黃男重判有期徒刑18年6月，案經上訴，高等法院認為全案適用法律有疑義，將全案撤銷，發回新北地院國民法官更審，成為國民法官案件遭二審撤銷發回的首例。

依照《國民法官法》第92條規定，案件上訴二審後，原則上二審應自為判決，但若有法院審酌國民參與審判制度之宗旨及被告防禦權之保障，認為適當時的狀況下，二審得以撤銷原判決，發回新北地院更審。新北地院應該再組成國民法官，重新審判本案，這也是《國民法官法》2023年正式施行以來，首度有法官使用此條規定撤銷發回更審。

本案為喪屍煙彈尚未列為毒品管制前所發生的悲劇，去年7月間，現年27歲的黃國維，自下午3點多起，就陸續吸食第三級毒品愷他命，以及摻有愷他命、第四級毒品2-(2)氯苯基-2-經基環己酮（愷他命原料之一），與當時尚未列為第三級毒品管制的動物麻醉用藥異丙帕酯、人體麻醉用藥依托咪酯的喪屍煙彈。到了隔日凌晨，黃男駕駛賓士車出門，蛇行飆車、闖紅燈、任意左右轉；沒多久，他開到三重區正義北路與龍門路口闖紅燈，逆向高速撞上對向正在停等紅燈的巡邏警車。

警車遭猛力衝撞後，向後推撞1輛多元計程車，黃男也再撞上該計程車。挨撞的警車一路退到民宅騎樓才停住，警車副駕駛座的28歲警員黃瑋震，全身多處骨折導致創傷性血胸，送醫不治。事故3部車上多人也多受傷，但都沒生命危險。案發後震驚社會，黃男遭逮捕羈押，才被發現他除了毒駕以外，也無照駕駛，檢方依照「公共危險」等罪嫌提起公訴。

一審由新北地院國民法官審理，國民法官將他重判有期徒刑18年6月。全案再上訴第二審，高等法院審理後於30日撤銷原判決，發回更審。高院認為，新北地院審判時，庭長未清楚釐清本案為一行為犯數罪的「想像競合犯」，可能使國民法官有重複評價被告行為，導致刑責變重的可能，所以才會撤銷發回。

本案為首例吸食喪屍煙彈撞死警察案件，行政院於案發後1個多月，就將依托咪酯增列為三級毒品。但到了去年9月底，新北市土城警分局清水派出所時任所長劉宗鑫，深夜盤查吸食依托咪酯的女子陳嘉瑩，遭陳女開車高速推撞身亡，成為第二起吸食喪屍煙彈撞死警察案件。行政院因此於去年11月間，再將依托咪酯從三級毒品升級為二級毒品，刑責加重。

▼肇事當時警車遭猛力衝撞後，車體全毀。（《ETtoday新聞雲》資料照））

▲▼ 三重警黃瑋震遭黃姓男子開賓士逆向撞死。（圖／記者戴上容翻攝）

喪屍煙彈毒駕撞死警察高等法院二審國民法官撤銷

