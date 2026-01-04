　
大陸 大陸焦點 特派現場

驚魂目擊美軍機隊低空掠過委國　中國公民：爆炸持續1小時震碎玻璃

▲▼委內瑞拉首都卡拉卡斯驚傳巨大爆炸聲響。（圖／路透）

▲委內瑞拉首都卡拉卡斯驚傳巨大爆炸聲響。（圖／路透）

 記者任以芳／綜合報導

美國於當地時間3日凌晨對委內瑞拉發動大規模軍事打擊，並宣稱已成功「抓獲」總統馬杜洛（Nicolas Maduro）及其夫人送往紐約受審。委內瑞拉政府隨即宣布進入國家緊急狀態，大陸官方也密切注意在委國人民安全。一名在委國生活中國蔥民驚魂未定地描述，3日凌晨2時左右，空中傳來巨大的轟鳴聲，他目睹由十幾架飛機組成的機隊低空掠過，強大的衝擊波甚至直接震碎了他家中的玻璃。

美國川普右做出震撼世界決定，美軍當地時間1月3日凌晨2時出動由十幾架直升機組成的機隊突襲委內瑞拉，針對加拉加斯等4州軍用機場與國防部核心設施發動長達一小時的狂轟濫炸。

《美聯社》報導指出，打擊範圍覆蓋加拉加斯、米蘭達州、阿拉瓜州和拉瓜伊拉州的多處關鍵目標，包括軍用機場、國防部、港口等核心設施。空襲發生後，加拉加斯等地區出現大面積停電。

川普隨後於凌晨5時宣稱已「抓獲」總統馬杜洛及其夫人。委內瑞拉政府隨即宣布全國進入緊急狀態，嚴厲譴責美方此舉為卑鄙的軍事侵略，並號召全體人民立即轉入武裝鬥爭，誓言擊敗帝國主義侵略以保衛國家主權。

事件發生後，許多在委內瑞拉中國公民紛紛報平安，必且描述美軍行動。一名中國公民向《環球時報》指出，「我看到有十幾架飛機組成的機隊飛過，看著像是直升機機隊。有沒有發射導彈說不准，但爆炸聲特別響，我家的玻璃直接被震碎了。」

▲▼ 委內瑞拉首都卡拉卡斯發生多起爆炸，重要軍事設施蒂烏納堡（Fort Tiuna）發生停電，一片漆黑中竄起濃煙。（圖／路透）

▲ 委內瑞拉首都卡拉卡斯發生多起爆炸，重要軍事設施蒂烏納堡（Fort Tiuna）發生停電，一片漆黑中竄起濃煙。（圖／路透）

一名在委國首都卡拉卡斯生活的中國公民也很驚恐的說，凌晨2時左右與家人被來自城南方向的巨大爆炸聲驚醒，爆炸聲大約持續了一小時。目前，其所在的卡拉喀斯中北部區域供電正常，居住在城南的親屬透露，當地處於停電狀態。

中國外交部和中國駐委內瑞拉使館3日提醒中國公民近期暫勿前往委內瑞拉，已在當地人員和機構密切關注當地安全形勢，切實加強防範措施和應急準備，非必要不外出，務必遠離衝突或敏感地區。

據了解，襲擊發生之初，馬杜洛曾迅速簽署法令宣布全國進入緊急狀態，號召全民轉入「武裝鬥爭」以對抗帝國主義。委內瑞拉國防部長洛佩斯當天發表全國講話，譴責美國的襲擊「卑鄙懦弱」，並要求全國避免「混亂和無政府狀態」。他呼籲國內建立統一戰線以對抗「有史以來最嚴重的侵略」。

▼委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）上銬押解最新畫面。（圖／翻攝自X／@RapidResponse47）

▲▼委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）上銬押解最新畫面。（圖／翻攝自X／@RapidResponse47）

當天，委內瑞拉常駐聯合國代表團致函聯合國安理會，強烈譴責美國對委內瑞拉發動“殘暴、無理且單方面”的武裝侵略，並提出四項要求：緊急召開安理會會議，討論美國的侵略行為；強烈譴責美國對委內瑞拉人民及政府的武裝侵略；要求美軍立即停止針對委內瑞拉的武裝攻擊；採取必要措施，使美國政府為其侵略罪行負責。

《路透社》稱，這是美國自1989年入侵巴拿馬並抓走諾列加以來，對拉美進行的「最直接干預」。美國有線電視新聞網（CNN）稱，這是近年來美國「最激烈的對外軍事干預」，令人想起當年抓捕薩達姆的行動，「一個令人震驚的時刻」，表明「川普認為自己在全球範圍內擁有多麼大的自由」。

01/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
394 1 7788 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

