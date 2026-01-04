　
地方 地方焦點

受獎人數歷年最多！　桃園希望工程獎助學金21位學生獲獎

▲桃園114年希望工程獎助學金21位學生獲獎

▲市長張善政和獲獎學子對話。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市「114年度希望工程獎助學金頒獎典禮」、3日於桃園高中舉行。市長張善政表示，本次共21位高中及大專院校同學獲獎，此項獎助學金目的在扶助學業優異的經濟弱勢學生，期盼透過獎助學金的挹注，減輕生活經濟壓力，讓優秀學子能無後顧之憂地專注於學業，為自己開創更寬廣的未來。

▲桃園114年希望工程獎助學金21位學生獲獎

▲114年度希望工程獎助學金頒獎。（圖／市府提供）

教育局表示，114年度希望工程獎助學金共21位學生獲獎，包含高中職組11位及大專院校組10位，創下歷年獲獎人數新高，高中職階段每年最高8萬元，大學階段每年最高可獲得12萬元，本次補助總金額達120萬元，展現市府對弱勢學子的實際支持行動。

教育局進一步指出，本獎學金是市府照顧經濟弱勢學生的重要政策之一，獎助對象為設籍本市1年以上之經濟弱勢家庭，且就讀國內公、私立大專及高中職，在校成績需在平均80分以上且排名為全班前20%的品行優良優秀學生。市府透過長期、穩定的獎助機制，減輕清寒學子的就學負擔，讓學生能安心學習、發揮潛能，以更積極正向的態度面對人生挑戰。

包括市府教育局長劉仲成、桃園高中校長徐宗盛、永豐高中校長黃懷德、陽明高中校長林裕豐、永平工商校長胡劍峯、中壢家商校長林振清、世紀綠能工商校長陳崑玉等均一同出席。

