　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

連續10年助學　桃園威天宮頒發警大獎助學金

▲桃園威天宮頒發警大獎助學金

▲威天宮主委黃文進（左）頒發警察大學獎助學金17萬，由校長黃明昭代表受贈。（圖／威天宮提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為弘揚關聖帝君「忠義」精神，桃園市龜山區威天宮主委黃文進12日頒發警察大學獎助學金17萬，給該校17個系所的17名優秀學子，由校長黃明昭代表受贈。黃文進主委表示，威天宮自104年度開始，每年都會捐助中央警察大學誠園獎助學金，鼓勵學子能秉持關聖帝君「忠義」精神為民服務。

目前擔任悅新建設董事的黃文進主委說，威天宮位在龜山區，與中央警察大學僅5分鐘車程，而該宮供奉主神關聖帝君以弘揚「忠義」精神，是包括警察等許多行業的信仰精神，基於敦親睦鄰，鼓勵學子認真向學，威天宮已持續10年頒發獎助學金給警大財團法人警察學術基金會，獎勵優秀學生。

▲桃園威天宮頒發警大獎助學金

▲桃園威天宮頒發警大獎助學金。（圖／威天宮提供）

桃園威天宮是由知名電視製作人李鵬創辦，興建威天宮緣起於他18歲流落街頭，拉三輪車時，在除夕夜向關聖帝君許願「若帝君保佑飛黃騰達，必定蓋廟還願」。1990年他到山西運城拍攝「紅面神童-少年關公」，於拍攝期間遇到連串的神蹟，並與運城關聖帝君結緣，暗自許下心願將威天宮興建為一座關聖帝君大廟。

▲桃園威天宮頒發警大獎助學金

▲桃園威天宮頒發警大獎助學金，弘揚關聖帝君忠義精神。（圖／威天宮提供）

李鵬於龜山區大坑路上購地2甲多，費時20年、斥資10億興建威天宮，大殿供奉7.5公尺高、號稱世界室內最高的關公神像。2014落成的威天宮以龍銀代替燒香及供品，是全台首家環保寺廟。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
497 1 9940 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／15縣市發布強風特報　氣象署深夜示警

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

「大江」一星衣益暨名人二手拍義賣登場　300家品牌店櫃愛心價一折起

桃園舊城再生基地成果展　以文化行動推動舊城新能量

民宿業者行動宣傳車打造城市名片 　引爆320+1城市博覽會熱潮

桃園高風險場所納管制度奏效　友源公司落實防災規範成典範

連續10年助學　桃園威天宮頒發警大獎助學金

百名司法與治安單位齊聚台南地檢署　聚焦打詐、反毒、國民法官應變

「永續願景館Wooden Wonders」　亮相320+1嘉義城市博覽會

寒夜負氣離家！82歲老婦獲警暖心助返家

新北打造低碳交通成果亮眼　榮獲「ESG運輸永續」傑出獎

AI助力阿里山林鐵行車安全　獲經濟部新創採購獎

日本青森外海6.7地震！　「第一波海嘯」已抵達

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

被剪車嚇一跳！美食外送員超不爽　掉頭逆撞小黃司機這下慘了

「停砍退休公務員年金」立院三讀！　回溯自113年起適用

總統、51綠委便當會結論曝　支持政院「不副署」、「不執行」爭議法案

高雄警抓車手殉職！騎車撞違停貨車身亡　同仁哀痛不捨

寵物蟒突暴走！他溜蛇遭勒脖「倒地濺血」　路人全嚇壞

「蟒蛇當圍巾」掛頸逛街畫面曝　遛寵物蛇被勒！倒地濺血險喪命

胡瓜宣布不續約《大集合》！　遭疑襲胸籃籃：這事翻篇了

日本青森外海地震「規模上修至6.9」　深度下修至17公里

「大江」一星衣益暨名人二手拍義賣登場　300家品牌店櫃愛心價一折起

桃園舊城再生基地成果展　以文化行動推動舊城新能量

民宿業者行動宣傳車打造城市名片 　引爆320+1城市博覽會熱潮

桃園高風險場所納管制度奏效　友源公司落實防災規範成典範

連續10年助學　桃園威天宮頒發警大獎助學金

百名司法與治安單位齊聚台南地檢署　聚焦打詐、反毒、國民法官應變

「永續願景館Wooden Wonders」　亮相320+1嘉義城市博覽會

寒夜負氣離家！82歲老婦獲警暖心助返家

新北打造低碳交通成果亮眼　榮獲「ESG運輸永續」傑出獎

AI助力阿里山林鐵行車安全　獲經濟部新創採購獎

J罩杯成人片女星墜樓身亡　年僅33歲！泰國飯店員工驚見遺體

頭髮最近掉好多！盤點熬夜「6大後遺症」　你中了幾個？

墨西哥明年起課高關稅！經貿辦：我國若干項目獲排除、調降

日月光信評展望調整！惠譽下修至「穩定」　短期違約評等降至F3

北市東區「焦糖楓」深夜狂冒濃煙！路人嚇傻停看　警消急到場

桃園豪華露營「雙人1泊4食」7999元起　淡水溫泉飯店住房買1送1

賓士旗艦房車「S-Class化身無人計程車」！首批測試阿布達比上路

被剪車嚇一跳！美食外送員超不爽　掉頭逆撞小黃司機這下慘了

地方熱門新聞

爸倒垃圾被撞死　捨身救警衛痛喊救我

百名司法與治安單位齊聚台南地檢署聚焦打詐、反毒、國民法官應變

「大江」一星衣益暨名人二手拍義賣　登場

女賣屋驚見男子「寄居」機械車位當雅房

台中紅線強勢北進！上學通勤更快

桃園全力推進捷運進度　2026年底力拼綠線北段7站通車

嘉義320+1城市博覽會行動車熱鬧登場！

桃園舊城再生基地成果展　推動舊城新能量

桃園高風險場所納管制度奏效　友源公司成典範

威天宮頒發警大獎助學金　弘揚關公忠義精神

台南全面配發消防水源測試器材助攻未登記工廠合法化效率再加速

台南市消防局辦丙、丁種職安主管訓練90名外勤幹部強化安全意識

全球品牌大使飛來了！逢甲「激旨燒鳥」創生啤銷售奇蹟

消防之友會致贈獎勵慰問金感謝南市一大隊火警半月奮戰守護城市

更多熱門

相關新聞

中華瑪倉和平協會連慨捐魚池等3鄉12校20萬元助弱勢生圓夢

中華瑪倉和平協會連慨捐魚池等3鄉12校20萬元助弱勢生圓夢

瑪倉文教基金會及中華瑪倉和平協會針對魚池鄉國中小學生辦理「許願圓夢感恩關懷活動」，今年邁入第三屆，除提供20萬元「許願圓夢金」，補助魚池鄉10所國中小，也納入國姓國中、水里商工，共計12校、133名學生受益。

太管處優秀學生獎學金名單出爐　320人獲獎勵

太管處優秀學生獎學金名單出爐　320人獲獎勵

從動漫到三國英雄！業者推高價造型酒　鎖定收藏市場

從動漫到三國英雄！業者推高價造型酒　鎖定收藏市場

嗆民進黨政府阻撓宗教交流　國台辦：想製造「兩岸一家仇」

嗆民進黨政府阻撓宗教交流　國台辦：想製造「兩岸一家仇」

太魯閣學生獎助金開放申請　對象小五至研究生

太魯閣學生獎助金開放申請　對象小五至研究生

關鍵字：

威天宮警大獎助學金關公忠義精神

讀者迴響

熱門新聞

少女幫男友釣出朋友夾擊脫褲性侵

快訊／15縣市發布強風特報　氣象署深夜示警

「台灣低生育率」連馬斯克也關注

以為腸胃炎！11歲妹狂吐5次　醫一掃CT：致命警訊

馬偕醫院收500杯飲料　是大咖天團買單！

Meta擬撤資台灣　事實查核中心恐面臨關門

女兒幫媽媽抓詐團　肉身趴車1.5km路線曝

北市加盟主疑虐柯基！牙醫配偶發聲明

聖石董座「乾女兒」身分曝！　看SWAG臀部刺青才知被綠

消防小隊長喝醉襲胸強吻女義消

快訊／謝柏輝猝逝！　享年52歲

辛龍復出終於露面臉書劉真照片全刪只留任賢齊

黃暐瀚點名5縣市恐「藍天變綠地」　郭正亮也示警

最忘恩負義的三大星座！

曾紅到被封「徐若瑄接班人」卻消失多年！婷婷淚揭真相

更多

最夯影音

更多
日本青森外海6.7地震！　「第一波海嘯」已抵達

日本青森外海6.7地震！　「第一波海嘯」已抵達
辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

被剪車嚇一跳！美食外送員超不爽　掉頭逆撞小黃司機這下慘了

被剪車嚇一跳！美食外送員超不爽　掉頭逆撞小黃司機這下慘了

「停砍退休公務員年金」立院三讀！　回溯自113年起適用

「停砍退休公務員年金」立院三讀！　回溯自113年起適用

總統、51綠委便當會結論曝　支持政院「不副署」、「不執行」爭議法案

總統、51綠委便當會結論曝　支持政院「不副署」、「不執行」爭議法案

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面