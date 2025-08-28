　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

太魯閣國家公園學生獎助學金開放申請　對象小五至研究生

▲太魯閣國家公園優秀學生獎助學金9月1日至9月30日受理申請。（圖／太管處提供，下同）

太魯閣國家公園優秀學生獎助學金9月1日至9月30日受理申請。（圖／太管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

太魯閣國家公園管理處轄區及周邊居民優秀學生獎助學金9月1日至9月30日受理申請，歡迎符合資格的學子快來申請。

獎助學金發放的對象從國小五、六年級到研究所，學業及操性成績優異、錄取大專，或具有特殊才藝的學生，只要設籍在太魯閣國家公園轄區及周邊社區(包括花蓮縣秀林鄉佳民村、景美村、秀林村、富世村、崇德村、和平村、水源村、銅門村、文蘭村，南投縣仁愛鄉榮興村、翠華村、力行村、大同村、德鹿谷村（合作村）、都達村，臺中市和平區平等里)2年以上，都可申請。

經過審核通過者，國小學生每人獲頒獎學金1仟元至2仟元，國中2仟至3仟元，高中3仟元至5仟元，大專及研究所5仟至8仟元，錄取大學（含四技、二技，需完成註冊）4仟元至8仟元及特殊才藝助學金為6仟至1萬元整。低收入戶學生則不受設籍2年限制，並得優先錄取。太管處將於截止收件後進行審核評比，並依實際預算額度調整獎助學金及人數分配，並頒給審核通過之學生獎助學金。

▲太魯閣國家公園優秀學生獎助學金9月1日至9月30日受理申請。（圖／太管處提供，下同）

申請對象及申請方式。

太管處表示，園區及周邊社區學生未來不僅是社會重要的力量，也極可能成為參與國家公園經營管理的人才，太管處希望透過獎助學金鼓勵優秀學子，並培養國家公園及各領域的專業人才。

獎助學金實施要點與申請表，請上太魯閣國家公園官網([連結])下載，或向相關村里辦公室索取。請填寫申請表、問卷及備妥相關文件，於9月1日起至9月30日止(郵戳為憑)，郵寄或親送於上班時間（每週一至週五8：30至17：30）至「972花蓮縣秀林鄉富世村富世291號，太魯閣國家公園管理處解說教育科」（信封請註明申請獎助學金）即可。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
577 2 6299 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
虞書欣恐塌房！7天掉粉72萬　證據片外洩：最慘坐牢7年
萬華私幼爆「20童受虐」！　教育局：已裁罰97萬
快訊／只花3.5hrs！　「小平安」到林口長庚了
忘拉手煞車！司機被壓扁慘死...驚悚畫面曝
溜滑梯下騎乘位野戰！　家長帶小孩路過嚇傻
美麗島民調／賴清德不滿意度破六成！　滿意度31%創新低

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

康橋商圈草地音樂節8/30登場　柯爾鴨大軍陪小朋友快樂收心

台南高分檢署迎新任檢察官　檢察長黃玉垣期勉守護正義廉能司法

太魯閣國家公園學生獎助學金開放申請　對象小五至研究生

跟著地圖找健康！花蓮集食饗樂活動開跑　料理賽前3名店家加入

關山人氣店家再獲推薦　痴愛玉入選台灣首屆「500甜」

「徐行縱谷」添亮點　知本好湯自行車漫遊9 ／登場

陳亭妃深入六塊寮、安南等淹水區　籲行政院治水預算一次到位

3場自行車+路跑賽9月武嶺地區登場　警將加強交通疏導管制

愛盲協會專題講座　醫美權威王正坤提醒玻尿酸誤入血管恐失明

新光三越台南小北店29日試營運　交管提前部署防塞車

胡宇威QQ 張艾嘉問陳庭妮「妳先生做什麼的？」

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

【便便為什麼在前面？】3歲女兒關心爸爸大便狀況XD

【3連撞瞬間】塞車剎不住！ 車頭爛掉嚇壞駕駛

李千娜再遇「6年前運將」！ 他載3次都沒認出本尊XD

【佛光大學鏡頭超晃！】宜蘭縣近海發生芮氏規模6地震

Alan曝「年齡差壓力」：她像小孩 陳喬恩滿意點頭：忤逆我就死定XD

【誰在亂發誓】高雄驚見雷神級超巨閃電！直直劈下超震撼

【兩貓在路中秀恩愛】虎斑貓一臉不爽被打擾XD

【帝王出巡？】行人「沒斑馬線還硬闖」釀騎士追撞

康橋商圈草地音樂節8/30登場　柯爾鴨大軍陪小朋友快樂收心

台南高分檢署迎新任檢察官　檢察長黃玉垣期勉守護正義廉能司法

太魯閣國家公園學生獎助學金開放申請　對象小五至研究生

跟著地圖找健康！花蓮集食饗樂活動開跑　料理賽前3名店家加入

關山人氣店家再獲推薦　痴愛玉入選台灣首屆「500甜」

「徐行縱谷」添亮點　知本好湯自行車漫遊9 ／登場

陳亭妃深入六塊寮、安南等淹水區　籲行政院治水預算一次到位

3場自行車+路跑賽9月武嶺地區登場　警將加強交通疏導管制

愛盲協會專題講座　醫美權威王正坤提醒玻尿酸誤入血管恐失明

新光三越台南小北店29日試營運　交管提前部署防塞車

康橋商圈草地音樂節8/30登場　柯爾鴨大軍陪小朋友快樂收心

別有幽愁暗恨生？　柯建銘昨引七步詩今談琵琶行：此時無聲勝有聲

安海瑟薇拍片爆意外！「踩空摔下樓梯」高跟鞋斷裂噴飛　驚險影片瘋傳

直播主連千毅服刑ING！披露勾惡個資挨告　想和解沒用判刑2月

台八女神陳珮騏48歲生日！許願「沒提男人」告白謝承均：有你就夠

新壽撤出自家大樓改當房東　長照機構搬3.9億進駐

當家電遇上國寶！聲寶Ｘ故宮首度跨界「限量精品家電」驚豔登場

美麗島民調／柯建銘反感度飆升至68.5%　52%認該為大罷免負最大責任

台南高分檢署迎新任檢察官　檢察長黃玉垣期勉守護正義廉能司法

北台灣狂搖！郭鎧紋示警「已進入震動模式」 規模8強震愈來愈多

【兩貓在路中秀恩愛】虎斑貓一臉不爽被打擾XD

地方熱門新聞

500元旅遊補助！3條件領取方式曝

全台唯一百年傳統！安平孤棚祭 8/31登場豬仔會撲滿人氣爆棚

「迎神遶境在桃園」特展登場　集章換好禮

快存水！　台南市3區停水21小時

新光三越台南小北店29日試營運交管提前部署防塞車

陳亭妃深入六塊寮、安南等淹水區籲行政院治水預算一次到位

愛盲協會專題講座醫美權威王正坤提醒玻尿酸誤入血管恐失明

新光三越小北店即將開幕南消六大隊指導演練強化防災應變

讓我來當小咖！謝典林自願當「階段性」黨主席

桃園冷飲節「桃園專屬保冷袋」　粉絲爭搶　

邱臣遠率竹市府訪團出訪澳洲　聚焦「5大議題」盼拓展全球城市合作

匯聚產官學界！2025台東綠能論壇落幕

台南永康高樓火警驚魂！自動撒水系統秒啟動火勢迅速獲控制

關山人氣店家再獲推薦　痴愛玉入選台灣首屆「500甜」

更多熱門

相關新聞

文大宿舍爆偷拍「蔡尚樺男友受害」　校方：將會同警方全面巡檢

文大宿舍爆偷拍「蔡尚樺男友受害」　校方：將會同警方全面巡檢

文化大學驚傳「宿舍偷拍案」，導致體保生及球員洗澡時全裸影像外流。文大今（26日）發出五點聲明，指校方剛完成全校巡檢，並未發現不法情事，但校方將再次會同轄區內警政單位進行全面安全性巡檢，確保校園安全，針對受害學生將提供法律諮詢、心理支持及一切需要的協助，以及對加害者提出告訴與求償，校方也會全力配合檢調進行相關調查。

新學期花蓮購物節美業優惠開跑　學生家長換新造型

新學期花蓮購物節美業優惠開跑　學生家長換新造型

早起學生「易吃到高熱量、低營養餐點」　醫：應搭配澱粉蛋白質

早起學生「易吃到高熱量、低營養餐點」　醫：應搭配澱粉蛋白質

陸色狼師騷擾女學生「包養妳」　狡辯非「隔空猥褻」

陸色狼師騷擾女學生「包養妳」　狡辯非「隔空猥褻」

80歲免評聘看護移工　檢附年齡證明即可申請

80歲免評聘看護移工　檢附年齡證明即可申請

關鍵字：

太魯閣國家公園學生獎助學金申請對象小五研究生

讀者迴響

熱門新聞

「台中海王」無套戰7女友　龜頭爛掉流湯

孫安佐女友爆猛料！孫鵬買房給緋聞女星林筱薇

早產兒周四轉院求開路！女求國1駕駛禮讓

6.0地震大台北人目擊怪象：早上的雲是暗示？

築間上半年虧4700多萬網不解　集團解釋了

2輛紅斑馬開道畫面曝！　國道警護送早產嬰

遭薔薔開除IG被洗版！　Song發聲喊冤

噁男要脅「告訴你老公」性侵人妻　丈夫一聽綠了

薔薔露面哭了！資遣Song「心碎列4大罪狀」　遭對方抹黑內幕曝光

輝達Q2營收逾1.4兆超預期　盤後卻重挫5％

虞書欣「現金買名牌」恐塌房！7天掉粉72萬

開房戰人妻「別忘了密碼52vv」小王走出摩鐵遇老婆！三人街頭暴打

6.0地震　台北人曝1現象驚「這次很特別」

中壢驚傳墜樓！16歲女無呼吸心跳

今彩539頭獎一晚開出4注　每注分600萬

更多

最夯影音

更多

胡宇威QQ 張艾嘉問陳庭妮「妳先生做什麼的？」

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

【便便為什麼在前面？】3歲女兒關心爸爸大便狀況XD

【3連撞瞬間】塞車剎不住！ 車頭爛掉嚇壞駕駛

李千娜再遇「6年前運將」！ 他載3次都沒認出本尊XD

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面