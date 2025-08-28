太魯閣國家公園學生獎助學金開放申請　對象小五至研究生

▲太魯閣國家公園優秀學生獎助學金9月1日至9月30日受理申請。（圖／太管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

太魯閣國家公園管理處轄區及周邊居民優秀學生獎助學金9月1日至9月30日受理申請，歡迎符合資格的學子快來申請。

獎助學金發放的對象從國小五、六年級到研究所，學業及操性成績優異、錄取大專，或具有特殊才藝的學生，只要設籍在太魯閣國家公園轄區及周邊社區(包括花蓮縣秀林鄉佳民村、景美村、秀林村、富世村、崇德村、和平村、水源村、銅門村、文蘭村，南投縣仁愛鄉榮興村、翠華村、力行村、大同村、德鹿谷村（合作村）、都達村，臺中市和平區平等里)2年以上，都可申請。

經過審核通過者，國小學生每人獲頒獎學金1仟元至2仟元，國中2仟至3仟元，高中3仟元至5仟元，大專及研究所5仟至8仟元，錄取大學（含四技、二技，需完成註冊）4仟元至8仟元及特殊才藝助學金為6仟至1萬元整。低收入戶學生則不受設籍2年限制，並得優先錄取。太管處將於截止收件後進行審核評比，並依實際預算額度調整獎助學金及人數分配，並頒給審核通過之學生獎助學金。

▲申請對象及申請方式。

太管處表示，園區及周邊社區學生未來不僅是社會重要的力量，也極可能成為參與國家公園經營管理的人才，太管處希望透過獎助學金鼓勵優秀學子，並培養國家公園及各領域的專業人才。

獎助學金實施要點與申請表，請上太魯閣國家公園官網([連結])下載，或向相關村里辦公室索取。請填寫申請表、問卷及備妥相關文件，於9月1日起至9月30日止(郵戳為憑)，郵寄或親送於上班時間（每週一至週五8：30至17：30）至「972花蓮縣秀林鄉富世村富世291號，太魯閣國家公園管理處解說教育科」（信封請註明申請獎助學金）即可。

