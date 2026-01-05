川普政府暫時治理委內瑞拉　聯合國憂「危險先例」急開會

記者張靖榕／綜合報導

美軍特種部隊3日凌晨突襲委內瑞拉，將長期執政的委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）及其妻子押解至美國，並送往紐約接受司法審判。美國總統川普隨後宣布，美國將暫時接手治理委內瑞拉，直到完成「安全、公正且審慎的權力交接」，並且不排除派遣美軍進駐維安。聯合國安理會已決定於5日召開緊急會議，討論相關局勢。

▲行動當中，川普即時觀看美軍行動。（圖／路透）



美軍押解馬杜洛抵達紐約

載有馬杜洛夫婦的軍機3日降落紐約州史都華空軍國民兵基地。美方隨後公布馬杜洛被押解畫面，只見他身穿灰色運動休閒服、戴著眼罩、雙手上銬，在多名黑衣探員戒護下搭乘直升機進入曼哈頓，完成體檢後被送往布魯克林的聯邦大都會拘留中心。美國司法部指控馬杜洛涉及毒品走私、武器犯罪等多項罪名，預計5日出庭應訊。對此突發局勢，聯合國安理會將於5日召開緊急會議商討對策。

白宮官方社群平台X帳號也發布影片，顯示馬杜洛在美國緝毒局幹員押送下走過「緝毒局紐約分局」走廊，貼文並形容為「犯人遊街」，引發外界高度關注與爭議。

川普：美國將戰時治理委內瑞拉

川普3日在佛羅里達州海湖莊園召開記者會表示，美國將「治理委內瑞拉，直到完成公正的權力交接」。至於實際治理方式，他未詳加說明，僅表示將由國務卿魯比歐（Marco Rubio）等高階官員組成團隊暫時負責，並透露除接管委國龐大的石油資源外，也不排除派遣美軍登陸協助維安。

川普形容這次逮捕行動如「針尖般精準」，美軍趁夜突入馬杜洛官邸臥室，讓他來不及躲入以鋼板打造的緊急避難室。川普說，自己全程即時監看行動過程，「就像在看電視節目一樣，比任何好萊塢電影都精彩」。他並指出，美軍在行動前以電子干擾切斷當地電力與通訊，使委內瑞拉軍方無法相互支援。原本規畫的第二波更大規模行動，因首波行動成功而暫時取消。

羅德里格斯強烈駁斥川普說法

對於美方說法，已宣誓就任臨時總統的委內瑞拉副總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）則強烈反駁。她表示，馬杜洛仍是「委內瑞拉唯一合法總統」，要求美國立即釋放馬杜洛夫婦，並指控美軍行動構成綁架，嚴重違反國際法。委內瑞拉最高法院已下令由羅德里格斯出任代理總統，她呼籲民眾保家衛國，譴責美軍侵犯國家主權與領土完整。

聯合國憂開危險先例

聯合國秘書長古特瑞斯透過發言人表示，相關行動「樹立危險先例」，對聯合國憲章與國際法未獲遵守深感憂慮。中國、俄羅斯與巴西已公開譴責美國行徑；歐盟、英國與德國雖未直接點名美國，但一致呼籲各方遵守國際法、避免局勢進一步升高。

外界指出，這次行動是自2003年美國入侵伊拉克以來，白宮對外國政權採取的最強硬作為之一，且事前未獲美國國會授權。美國國內亦出現質疑聲浪，部分民主黨議員批評，此舉本質上與石油利益有關，而非單純的反毒行動。