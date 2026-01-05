　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普政府暫時治理委內瑞拉　聯合國憂「危險先例」急開會

記者張靖榕／綜合報導

美軍特種部隊3日凌晨突襲委內瑞拉，將長期執政的委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）及其妻子押解至美國，並送往紐約接受司法審判。美國總統川普隨後宣布，美國將暫時接手治理委內瑞拉，直到完成「安全、公正且審慎的權力交接」，並且不排除派遣美軍進駐維安。聯合國安理會已決定於5日召開緊急會議，討論相關局勢。

▲川普正在觀看美國在委內瑞拉的軍事行動。（圖／路透）

▲行動當中，川普即時觀看美軍行動。（圖／路透）

美軍押解馬杜洛抵達紐約

載有馬杜洛夫婦的軍機3日降落紐約州史都華空軍國民兵基地。美方隨後公布馬杜洛被押解畫面，只見他身穿灰色運動休閒服、戴著眼罩、雙手上銬，在多名黑衣探員戒護下搭乘直升機進入曼哈頓，完成體檢後被送往布魯克林的聯邦大都會拘留中心。美國司法部指控馬杜洛涉及毒品走私、武器犯罪等多項罪名，預計5日出庭應訊。對此突發局勢，聯合國安理會將於5日召開緊急會議商討對策。

白宮官方社群平台X帳號也發布影片，顯示馬杜洛在美國緝毒局幹員押送下走過「緝毒局紐約分局」走廊，貼文並形容為「犯人遊街」，引發外界高度關注與爭議。

川普：美國將戰時治理委內瑞拉

川普3日在佛羅里達州海湖莊園召開記者會表示，美國將「治理委內瑞拉，直到完成公正的權力交接」。至於實際治理方式，他未詳加說明，僅表示將由國務卿魯比歐（Marco Rubio）等高階官員組成團隊暫時負責，並透露除接管委國龐大的石油資源外，也不排除派遣美軍登陸協助維安。

川普形容這次逮捕行動如「針尖般精準」，美軍趁夜突入馬杜洛官邸臥室，讓他來不及躲入以鋼板打造的緊急避難室。川普說，自己全程即時監看行動過程，「就像在看電視節目一樣，比任何好萊塢電影都精彩」。他並指出，美軍在行動前以電子干擾切斷當地電力與通訊，使委內瑞拉軍方無法相互支援。原本規畫的第二波更大規模行動，因首波行動成功而暫時取消。

羅德里格斯強烈駁斥川普說法

對於美方說法，已宣誓就任臨時總統的委內瑞拉副總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）則強烈反駁。她表示，馬杜洛仍是「委內瑞拉唯一合法總統」，要求美國立即釋放馬杜洛夫婦，並指控美軍行動構成綁架，嚴重違反國際法。委內瑞拉最高法院已下令由羅德里格斯出任代理總統，她呼籲民眾保家衛國，譴責美軍侵犯國家主權與領土完整。

聯合國憂開危險先例

聯合國秘書長古特瑞斯透過發言人表示，相關行動「樹立危險先例」，對聯合國憲章與國際法未獲遵守深感憂慮。中國、俄羅斯與巴西已公開譴責美國行徑；歐盟、英國與德國雖未直接點名美國，但一致呼籲各方遵守國際法、避免局勢進一步升高。

外界指出，這次行動是自2003年美國入侵伊拉克以來，白宮對外國政權採取的最強硬作為之一，且事前未獲美國國會授權。美國國內亦出現質疑聲浪，部分民主黨議員批評，此舉本質上與石油利益有關，而非單純的反毒行動。

01/03 全台詐欺最新數據

竊取台積電機密！檢認證東京威力涉2罪
入夜強烈冷氣團報到「北東水氣增」　後天轉乾再探7度
彰化「海牛文化」重要推手　「水哥」魏清水病逝享年58歲
拒讓「美國人」接班！84歲中國鞋王拋震撼彈：與兒子兒媳斷絕關
台股攻上3萬點「1檔ETF」竟下跌　回不到發行價！陳重銘：改
陸26歲正妹被男友騙到柬埔寨　雙腿遭打斷丟路邊

中國學美「斬首賴清德」？　矢板明夫曝關鍵差異：這種擔憂是多餘

中國學美「斬首賴清德」？　矢板明夫曝關鍵差異：這種擔憂是多餘

美國3日凌晨突襲委內瑞拉，生擒長期執政的專制總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦，引發國際社會高度關注，也在台灣掀起對區域安全的討論。部分輿論擔憂，中國是否可能仿效美國行動模式，對台灣採取類似「斬首式」軍事行動；對此，印太戰略智庫執行長矢板明夫直言，這樣的憂慮並不必要，因為台灣與委內瑞拉在戰略條件與防衛體系上存在根本差異。

下一個委內瑞拉？ 　川普點名拉美3國要「他」小心點

下一個委內瑞拉？ 　川普點名拉美3國要「他」小心點

委內瑞拉防長：武裝部隊已啟動全面戰備狀態

委內瑞拉防長：武裝部隊已啟動全面戰備狀態

川普：委內瑞拉新總統若「不做正確的事」　將付慘痛代價

川普：委內瑞拉新總統若「不做正確的事」　將付慘痛代價

委軍方承認　副總統接任代理總統

委軍方承認　副總統接任代理總統

關鍵字：

美國委內瑞拉聯合國

讀者迴響

