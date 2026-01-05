在公司「後方環抱」美女同事36秒　土地開發商認罪賠償改輕判

▲高雄男子趁機從後方熊抱女同事。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名陳姓土地開發商，因不捨合作多年的美女同僚「拆夥」，竟在公司玄關上演「後方環抱」戲碼，緊貼不放長達36秒，女方丈夫得知後認為綠雲罩頂炸裂，不僅下達禁足令，更硬起來逼老婆提告「讓他關」，陳男一審被判9月，直到祭出賠償金並改口認罪，才獲高分院輕判6月徒刑，得易科罰金。

判決指出，陳男與正妹同事小莉（化名）同在知名建設公司打拚，兩人長期合作開發土地，出雙入對早引起小莉丈夫不滿，質疑「關係不單純」，多次要求兩人切斷往來。

去年8月某日下午，兩人處理完最後公務，小莉在玄關彎腰穿鞋準備離去，陳男竟一時情難自禁，從後方伸出雙臂「大熊抱」，任憑小莉掙扎扭動仍不鬆手。

這場「最後的擁抱」足足持續36秒，直到小莉驚恐轉頭大喊「上面有監視器！」陳男才尷尬縮手，沒想到這段畫面成了「犯罪鐵證」，小莉丈夫看過畫面後氣得七竅生煙，無視男方辯稱是「拆夥致意」，堅持要老婆提告到底，「就是要看他進去蹲！」

高雄地院一審依強制猥褻罪重判陳男9月徒刑，且必須入監，陳男嚇得趕緊上訴，並在高等法院高雄分院開庭時，當眾認罪並奉上和解賠償金，法官審酌他已努力達成和解且有悔意，將刑期縮減至 6 月，得易科罰金，全案仍可上訴。