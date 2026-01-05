　
社會 社會焦點 保障人權

在公司「後方環抱」美女同事36秒　土地開發商認罪賠償改輕判

▲▼心情,抱怨,不滿,界限,心理。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲高雄男子趁機從後方熊抱女同事。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名陳姓土地開發商，因不捨合作多年的美女同僚「拆夥」，竟在公司玄關上演「後方環抱」戲碼，緊貼不放長達36秒，女方丈夫得知後認為綠雲罩頂炸裂，不僅下達禁足令，更硬起來逼老婆提告「讓他關」，陳男一審被判9月，直到祭出賠償金並改口認罪，才獲高分院輕判6月徒刑，得易科罰金。

判決指出，陳男與正妹同事小莉（化名）同在知名建設公司打拚，兩人長期合作開發土地，出雙入對早引起小莉丈夫不滿，質疑「關係不單純」，多次要求兩人切斷往來。

去年8月某日下午，兩人處理完最後公務，小莉在玄關彎腰穿鞋準備離去，陳男竟一時情難自禁，從後方伸出雙臂「大熊抱」，任憑小莉掙扎扭動仍不鬆手。

這場「最後的擁抱」足足持續36秒，直到小莉驚恐轉頭大喊「上面有監視器！」陳男才尷尬縮手，沒想到這段畫面成了「犯罪鐵證」，小莉丈夫看過畫面後氣得七竅生煙，無視男方辯稱是「拆夥致意」，堅持要老婆提告到底，「就是要看他進去蹲！」

高雄地院一審依強制猥褻罪重判陳男9月徒刑，且必須入監，陳男嚇得趕緊上訴，並在高等法院高雄分院開庭時，當眾認罪並奉上和解賠償金，法官審酌他已努力達成和解且有悔意，將刑期縮減至 6 月，得易科罰金，全案仍可上訴。

01/03 全台詐欺最新數據

OL偷吃鄰居50次乾流血　正宮看對話崩潰

台北市某社區發生鄰居不倫婚外情，一名OL「晴晴」明知隔壁鄰居男主人「阿康」（化名）為有婦之夫，仍私下多次與他幽會，還被正宮抓包在摩鐵、泰國旅遊，甚至跑到男方家中大戰，啪啪超過50次。正宮蒐證各種對話內容，驚見「晚上碰嗎」、「乾流血」等鹹濕內容，憤而告上法院，法官判賠60萬元。

副教授約畢業女學生看夜景　車內伸狼爪強抱親吻

私密照外流被嗆「專業小三」　她告正宮卻輸了

夫偷吃12女！律師「教正宮反擊狠招」：先讓小三互咬

小三懷孕辦性別派對「喜獲女兒」正宮提告

胡瓜「買票硬塞錢」檢場傻眼！　潘若迪「求助AI」遭冷笑回應XD

馬杜洛被捕後多次變裝　押解過程衣著全曝光！

美軍押解馬杜洛抵達紐約！　下周受審最重「終身監禁」

貓狗姐弟彼此超愛互相打鬧　和好後幫舔毛實際感情超好

龜龜翻車命懸一線同伴暴衝救援　網友驚呆：原來烏龜會衝刺！

