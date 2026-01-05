竹聯南興會涉虛幣詐600萬！幣流直達柬埔寨　22人被逮8收押

▲刑事局破獲竹聯幫南興會操盤假交友詐團，逮捕詐團22人到案。（圖／記者張君豪翻攝、下同）

記者張君豪／台北報導

刑事局近期分析「165反詐騙系統平台」資料發現，竹聯幫南興會黃姓副會長以網路交友、假戀愛詐團手法誘騙民眾到黑幫詐團經營的實體虛擬貨幣店面購買泰達幣，民眾不察把購買的虛幣轉入詐團掌控的電子錢包，導致被害人多年積蓄遭蠶食殆盡。刑事局偵九大隊清查，計5名被害人受害，財損金額逾新台幣6百萬元，其中一任服務業30歲男子，在短短2至3個月內遭詐騙高達400萬元積蓄。

刑事局鎖定相關案件深入追查，發現「隆富科技」及「金幣科技」等2間虛擬貨幣交易所涉有重嫌，報請新北地檢署指揮偵辦，警方調查發現該兩間虛擬貨幣公司並未取得合法登記，卻在北市大同區、中市西區設有實體店面，提供被害人購得泰達幣後，轉入詐團假投資平台電子錢包。

該局偵九大隊鎖定幕後主嫌為竹聯幫南堂南興會副會長黃姓男子（33歲、毒品前科）黃嫌串通同幫弘仁會、明仁會成員，共組詐欺贓款收水團隊，騙到被害人虛幣後，再透過「兆總集團」洗錢。檢警懷疑該集團幕後收水為竹聯幫仁堂位於柬埔寨所控制的詐團組織，先由東南亞話務手，對台灣被害人實施話術詐騙，再以購買虛擬貨幣方式製造金流斷點，靠此方式洗錢。

專案小從今年7月30日、8月5日、8月26日及10月8日執行多波查緝行動，查獲黃姓主嫌等22人到案，警方扣現金新台幣151萬元、幫派匾額1對，以及手機、電腦等相關贓證物一批。警詢後依涉犯刑法詐欺、詐欺危害防制條例、組織犯罪防制條例、洗錢防制法等多項罪名移送，其中包含主嫌在內共8人經新北地檢署檢察官聲押獲准。

刑事局藉此案例呼籲，民眾接觸投資廣告或理財資訊時務必多方查證，切勿在網路交友或「網友」介紹下，向來路不明的幣商進行交易，以免落入詐騙陷阱。

