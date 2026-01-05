　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

竹聯南興會涉虛幣詐600萬！幣流直達柬埔寨　22人被逮8收押

▲刑事局破獲竹聯幫南興會操盤假交友詐團，起獲贓款犯罪工具和黑幫匾額。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局破獲竹聯幫南興會操盤假交友詐團，逮捕詐團22人到案。（圖／記者張君豪翻攝、下同）

記者張君豪／台北報導

刑事局近期分析「165反詐騙系統平台」資料發現，竹聯幫南興會黃姓副會長以網路交友、假戀愛詐團手法誘騙民眾到黑幫詐團經營的實體虛擬貨幣店面購買泰達幣，民眾不察把購買的虛幣轉入詐團掌控的電子錢包，導致被害人多年積蓄遭蠶食殆盡。刑事局偵九大隊清查，計5名被害人受害，財損金額逾新台幣6百萬元，其中一任服務業30歲男子，在短短2至3個月內遭詐騙高達400萬元積蓄。

▲刑事局破獲竹聯幫南興會操盤假交友詐團，起獲贓款犯罪工具和黑幫匾額。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局鎖定相關案件深入追查，發現「隆富科技」及「金幣科技」等2間虛擬貨幣交易所涉有重嫌，報請新北地檢署指揮偵辦，警方調查發現該兩間虛擬貨幣公司並未取得合法登記，卻在北市大同區、中市西區設有實體店面，提供被害人購得泰達幣後，轉入詐團假投資平台電子錢包。

該局偵九大隊鎖定幕後主嫌為竹聯幫南堂南興會副會長黃姓男子（33歲、毒品前科）黃嫌串通同幫弘仁會、明仁會成員，共組詐欺贓款收水團隊，騙到被害人虛幣後，再透過「兆總集團」洗錢。檢警懷疑該集團幕後收水為竹聯幫仁堂位於柬埔寨所控制的詐團組織，先由東南亞話務手，對台灣被害人實施話術詐騙，再以購買虛擬貨幣方式製造金流斷點，靠此方式洗錢。

▲刑事局破獲竹聯幫南興會操盤假交友詐團，起獲贓款犯罪工具和黑幫匾額。（圖／記者張君豪翻攝）

專案小從今年7月30日、8月5日、8月26日及10月8日執行多波查緝行動，查獲黃姓主嫌等22人到案，警方扣現金新台幣151萬元、幫派匾額1對，以及手機、電腦等相關贓證物一批。警詢後依涉犯刑法詐欺、詐欺危害防制條例、組織犯罪防制條例、洗錢防制法等多項罪名移送，其中包含主嫌在內共8人經新北地檢署檢察官聲押獲准。

刑事局藉此案例呼籲，民眾接觸投資廣告或理財資訊時務必多方查證，切勿在網路交友或「網友」介紹下，向來路不明的幣商進行交易，以免落入詐騙陷阱。

獨／聖石金業吸血煉金術曝！狂蹭總統、高官...檢警抄扣上億資產

獨／聖石金業公益破滅！涉吸金詐騙數千人...女董座等30人被捕

獨／聖石黃金契約太好賺警察記者都被騙　檢扣勞斯萊斯近10億資產

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
355 1 0204 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
入夜強烈冷氣團報到「北東水氣增」　後天轉乾再探7度
彰化「海牛文化」重要推手　「水哥」魏清水病逝享年58歲
拒讓「美國人」接班！84歲中國鞋王拋震撼彈：與兒子兒媳斷絕關
台股攻上3萬點「1檔ETF」竟下跌　回不到發行價！陳重銘：改
陸26歲正妹被男友騙到柬埔寨　雙腿遭打斷丟路邊

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

彰化「海牛文化」重要推手　「水哥」魏清水病逝享年58歲

藥劑師偷賣「瘦瘦針」　竟是衛教妻盜蓋醫師章連開12張假處方

竊取「國家核心關鍵技術」！檢認證東京威力涉2罪...求處1.2億罰金

小貨車搶快左轉！19歲無照男、16歲少女雙亡　機車炸火光噴30m才停

竹聯南興會涉虛幣詐600萬！幣流直達柬埔寨　22人被逮8收押

快訊／內鬼洩密案延燒！台積電又1工程師遭起訴　求刑8年8月

獨／五月天台中最終場爆「小刀威脅」　警證實武裝特警+偵爆犬維安

加油站洗車...賓士男仰躺駕駛座「無心跳」　裝葉克膜搶救中

北宜公路財茂彎出事！男「越級駕駛」黃牌重機　過彎打滑撞3車

搶停車格槓上！蘆洲2男大馬路超派互毆雙雙掛彩　傷害罪送辦

胡瓜「買票硬塞錢」檢場傻眼！　潘若迪「求助AI」遭冷笑回應XD

馬杜洛被捕後多次變裝　押解過程衣著全曝光！

美軍押解馬杜洛抵達紐約！　下周受審最重「終身監禁」

貓狗姐弟彼此超愛互相打鬧　和好後幫舔毛實際感情超好

龜龜翻車命懸一線同伴暴衝救援　網友驚呆：原來烏龜會衝刺！

開第一槍！禽獸高官性侵少女　林岱樺籲其他受害者出面

「橘色大麵包」占臥推椅不練　店長偷睡中假裝組間休息

大狗和小狗同時搶玩具　體型差距太大根本搶不贏

台南廢棄物起火狂冒黑煙！火勢猛烈延燒工廠　警消急灌救

新北情侶過馬路被剎停機車嚇到　騎士嗆「怎樣？」2男揮拳互告

彰化「海牛文化」重要推手　「水哥」魏清水病逝享年58歲

藥劑師偷賣「瘦瘦針」　竟是衛教妻盜蓋醫師章連開12張假處方

竊取「國家核心關鍵技術」！檢認證東京威力涉2罪...求處1.2億罰金

小貨車搶快左轉！19歲無照男、16歲少女雙亡　機車炸火光噴30m才停

竹聯南興會涉虛幣詐600萬！幣流直達柬埔寨　22人被逮8收押

快訊／內鬼洩密案延燒！台積電又1工程師遭起訴　求刑8年8月

獨／五月天台中最終場爆「小刀威脅」　警證實武裝特警+偵爆犬維安

加油站洗車...賓士男仰躺駕駛座「無心跳」　裝葉克膜搶救中

北宜公路財茂彎出事！男「越級駕駛」黃牌重機　過彎打滑撞3車

搶停車格槓上！蘆洲2男大馬路超派互毆雙雙掛彩　傷害罪送辦

雲林縣政府文化觀光處長　34歲前空姐謝明璇接任

吳念軒無預警現身宋偉恩嚇壞　鄭茵聲警告別相信任何人

睽違4年重返中壢！台啤雲豹「集中壢亮」主場週登場、中原大戰國王

岡本和真完成度高！有25轟潛力　美媒解析為何適合大聯盟

政二代顏大鈞涉吸金逾億被羈押　聲請處理債務台南地院裁定300萬交保

威力彩狂飆4億！　3生肖被點名「2026年初偏財運迎高峰」

西武獅雙王牌今井達也旅美、高橋光成留隊　監督期待新賽季

少女被警告厄運「iPhone秒失竊」　小偷竟是算命師本人

嘉義市推動住家周邊環境清潔　打造友善居住空間

怕孩子輸…完美媽媽「諮商室崩潰」！醫嘆：別信贏在起跑點

【居然不抱我】爸加班晚回家小黑狗討抱抱不成 直接生氣走掉XD

社會熱門新聞

即／綠營女悍將羈押禁見！3連霸前議員涉助理費不法

兩度在軍營內性侵同袍染梅毒　淫男遭重判7年

即／新北司機卸鋼板突滑落　當場遭壓爆頭亡

即／騎車上武嶺斷魂！東華男大生過彎摔落邊坡身亡

猜拳輸就陪睡！姊妹慘遭性侵188次

即／30歲獨子半夜開車外出　撞電桿噴飛草叢爆頭亡

急凍連4天！全台123人無預警倒下失去心跳

即／速食店女孩控遭侵犯亡　主管早已下落不明

王陽明開千萬保時捷　一原因追尾前車

即／49歲男加油站洗車突失去心跳　送醫搶命中

快訊／國道小貨車突停下遭追撞！女駕駛噴飛命危

出獄3天狠砍好心人9刀　任血流乾亡全身長蛆

美魔女摩鐵QK突提告　小鮮肉無罪

金溥聰告邱毅4人求償4百萬　找侯友宜作證

更多熱門

相關新聞

陸正妹「流浪柬埔寨街頭」恍惚照震驚網

陸正妹「流浪柬埔寨街頭」恍惚照震驚網

近日社群媒體瘋傳一名擁有數萬粉絲的26歲福建正妹網紅，滿臉憔悴地流浪在柬埔寨街頭，腿部疑似骨折受傷，手中還握著一張電腦斷層（CT）掃描照片。該名女子的父親悲痛表示，女兒先前一直聲稱在浙江打工，直到家屬報警後才驚覺，她早在去年4月就已離境前往柬埔寨。

網路買家稱「付款異常」　屏東母女險遭詐

網路買家稱「付款異常」　屏東母女險遭詐

高雄男陷投資詐騙陷阱　320萬all in慘了

高雄男陷投資詐騙陷阱　320萬all in慘了

超市被要錢「老人挑食物1舉動」！他花500元逼哭萬人

超市被要錢「老人挑食物1舉動」！他花500元逼哭萬人

封鎖詐團心軟又加回來　苦主遭騙百萬

封鎖詐團心軟又加回來　苦主遭騙百萬

關鍵字：

刑事局偵九大隊虛擬貨幣假交友詐騙

讀者迴響

熱門新聞

陸正妹「流浪柬埔寨街頭」恍惚照震驚網

快訊／韓國民影帝安聖基離世！享壽74歲

快訊／好市多會員費4月起漲至1500元！10年來首度調整

「載具多1動作」爽領700元　一票果粉才知道：真的中獎

朴娜勑「車震」男伴是誰？昔激戰成勛「拔不出」

控訴美軍冷血襲擊　委內瑞拉80人陣亡

即／綠營女悍將羈押禁見！3連霸前議員涉助理費不法

一票用錯！菜瓜布「綠皮黃海綿」刷餐具GG

兩度在軍營內性侵同袍染梅毒　淫男遭重判7年

獨／馬國畢欠債…2演藝圈大哥伸援手　康康暖舉曝光！

禾浩辰才求婚「吳品潔急售3000萬名錶」！

最低時薪變196元！飲料店嘆：營業額都不夠

關西機場店鋪「遺失美工刀」！旅客重新安檢　航班取消

委內瑞拉防長：武裝部隊已啟動全面戰備狀態

獨／AV女神特殊性癖　遭嫌丟臉被分手

更多

最夯影音

更多
胡瓜「買票硬塞錢」檢場傻眼！　潘若迪「求助AI」遭冷笑回應XD

胡瓜「買票硬塞錢」檢場傻眼！　潘若迪「求助AI」遭冷笑回應XD
馬杜洛被捕後多次變裝　押解過程衣著全曝光！

馬杜洛被捕後多次變裝　押解過程衣著全曝光！

美軍押解馬杜洛抵達紐約！　下周受審最重「終身監禁」

美軍押解馬杜洛抵達紐約！　下周受審最重「終身監禁」

貓狗姐弟彼此超愛互相打鬧　和好後幫舔毛實際感情超好

貓狗姐弟彼此超愛互相打鬧　和好後幫舔毛實際感情超好

龜龜翻車命懸一線同伴暴衝救援　網友驚呆：原來烏龜會衝刺！

龜龜翻車命懸一線同伴暴衝救援　網友驚呆：原來烏龜會衝刺！

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面