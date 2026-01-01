　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

烏克蘭堅決否認襲擊普丁官邸　川普反控：俄阻礙和平進展

▲川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

烏克蘭與歐洲官員否認莫斯科方面宣稱「基輔以無人機襲擊俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）官邸」的說法，強調相關指控缺乏事實依據，並警告此舉恐破壞美國主導、即將邁入新一年的和平談判進程。對此，川普起初對襲擊事件表達憤怒，但在2025最後一天，他反過來指控俄羅斯才是阻礙和平談判的關鍵。

美方研判沒有攻擊普丁官邸的事件

路透社報導，俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）29日聲稱，烏克蘭動用數十架無人機，試圖攻擊位於俄國北部諾夫哥羅州（Novgorod）的普丁官邸，並表示俄方將因此重新檢視自身的談判立場。

不過《華爾街日報》31日引述美國國安官員指出，美方研判烏克蘭並未將普丁或其任何官邸列為無人機攻擊目標；中央情報局（CIA）的評估結果也支持這項結論，未發現任何針對普丁的攻擊企圖。路透社尚無法獨立查證該報導內容，CIA發言人也未立即回應置評請求。

川普態度轉變

美國總統川普最初對俄方指控表達不滿，並表示普丁已向他通報此事，讓他「相當憤怒」，但到了31日，川普態度轉趨保留，並在社群媒體轉貼《紐約郵報》評論，指控俄羅斯才是阻礙烏克蘭和平的關鍵因素。

一名不具名知情人士透露，川普是在聽取CIA局長拉特克里夫（John Ratcliffe）簡報後，才轉貼相關評論，但未透露簡報細節。

烏克蘭堅決否認　歐盟批俄「故意轉移焦點」

烏克蘭方面則堅決否認發動任何相關攻擊，並指控這是俄羅斯刻意操作的假消息，目的在於離間基輔與華府的關係。基輔也向歐盟代表團提交書面說明，指俄方指控意在「破壞」川普與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）日前在美國南佛州會晤所達成的共識。

歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）31日直言，俄羅斯的說法是「刻意轉移焦點」，強調外界不應接受侵略方提出、缺乏證據的指控。她指出，自戰爭爆發以來，俄羅斯持續無差別攻擊烏克蘭基礎設施與平民。

截至目前，所謂的無人機攻擊事件仍未獲任何獨立證實，但相關爭議已凸顯，在這場接近4年的戰爭中，俄烏雙方正競相影響川普對戰事與和平談判的看法。

