社會 社會焦點 保障人權

跨年夜連2起野火！金門歐厝海邊大火延燒　現場驚險畫面曝光

▲▼ 金門歐厝海邊大火延燒約5600平方公尺。(圖／金門縣消防局提供)

▲金門歐厝海邊大火延燒約5600平方公尺。(圖／金門縣消防局提供，下同)

記者鄭逢時／金門報導

金門縣消防局救災救護指揮中心今（1）日凌晨至白天接獲數起山林及田野火災通報，起火地點位於縣立運動場周邊及歐厝海邊。指揮中心立即調派人車前往灌救，在職、義消通力合作下，火勢迅速獲得控制，所幸未造成人員傷亡與財物損失。

消防局指出，指揮中心接獲通報後，隨即調派第一大隊，出動金城及金寧分隊趕赴現場搶救，共動員各式消防車輛18車次、消防人員28人，義消楊俊豪也在接到訊息後趕赴現場支援。

其中，歐厝出海口一帶火場規模較大，因受東北季風影響，現場風勢強勁，加上雜草茂密，火勢一度朝泗湖出海口方向延燒。第一大隊大隊長董必文到場指揮後，立即指示所屬人員佈署水線，迅速截斷火勢蔓延路徑，並在確保水源無虞情況下，全力展開滅火行動。

▲▼ 金門歐厝海邊大火延燒約5600平方公尺。(圖／金門縣消防局提供)

在優勢消防力與正確部署下，火勢很快獲得控制並撲滅，初估燃燒面積約5,600平方公尺，未造成人員傷亡及財物損失。

董必文呼籲，近期天氣乾燥、風勢偏強，火災蔓延風險明顯提高，民眾應提升防火警覺。節慶期間如有燃放爆竹煙火，務必遵守「五要五不」原則，避免違反消防法及空氣污染防制法相關規定。至於起火原因，已由消防局火災調查科進一步調查釐清。

01/01

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

金門縣115年度總預算案確定延後至明年度審查

金門縣議會第八屆第六次定期大會今（31）天在議長洪允典的落槌下落幕，大家關心的縣府115年度總預算案在議員王國代提議另外召開臨時會再審查下，金門縣的總預算案也確定將延至明年才會進行審查。

台金航線第二波加班機　1/6晚間6時開放訂位

金門港務處7千萬重蓋倉庫仍無法納貨櫃

針對圍台軍演！金門「4戰車+4甲車」開上街頭

軍演影響金門航班大亂　加班機疏運旅客

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

東森廣場投籃趣，揪團來打球

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

農會解酒泡麵來了！

ETtoday攝影棚租借

