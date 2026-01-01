跨年夜連2起野火！金門歐厝海邊大火延燒　現場驚險畫面曝光

▲金門歐厝海邊大火延燒約5600平方公尺。(圖／金門縣消防局提供，下同)

記者鄭逢時／金門報導

金門縣消防局救災救護指揮中心今（1）日凌晨至白天接獲數起山林及田野火災通報，起火地點位於縣立運動場周邊及歐厝海邊。指揮中心立即調派人車前往灌救，在職、義消通力合作下，火勢迅速獲得控制，所幸未造成人員傷亡與財物損失。

消防局指出，指揮中心接獲通報後，隨即調派第一大隊，出動金城及金寧分隊趕赴現場搶救，共動員各式消防車輛18車次、消防人員28人，義消楊俊豪也在接到訊息後趕赴現場支援。

其中，歐厝出海口一帶火場規模較大，因受東北季風影響，現場風勢強勁，加上雜草茂密，火勢一度朝泗湖出海口方向延燒。第一大隊大隊長董必文到場指揮後，立即指示所屬人員佈署水線，迅速截斷火勢蔓延路徑，並在確保水源無虞情況下，全力展開滅火行動。

在優勢消防力與正確部署下，火勢很快獲得控制並撲滅，初估燃燒面積約5,600平方公尺，未造成人員傷亡及財物損失。

董必文呼籲，近期天氣乾燥、風勢偏強，火災蔓延風險明顯提高，民眾應提升防火警覺。節慶期間如有燃放爆竹煙火，務必遵守「五要五不」原則，避免違反消防法及空氣污染防制法相關規定。至於起火原因，已由消防局火災調查科進一步調查釐清。