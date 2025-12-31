撞死還輾屍？騎士「臟器噴出」慘死輪下　高大成：關鍵是血量

記者游瓊華／台中報導

雲林縣元長鄉昨(30)日凌晨發生一起駭人死亡車禍，一名李姓女機車騎士與一名李姓男單車騎士不明原因雙雙倒地後，慘遭後方多部車輛連續輾過，李男身體被輾成碎泥、臟器外露，現場慘不忍睹，由於多名駕駛指稱天色昏暗「根本沒看到路上有人」，案情陷入膠著。對此，法醫高大成從生物跡證角度分析，點出釐清「撞死」或「輾死」，以及生前或死後遭輾的關鍵。

▲法醫高大成生物跡證角度分析，點出釐清「撞死」或「輾死」，以及生前或死後遭輾的關鍵。（圖／記者游瓊華翻攝）



高大成說明，判斷的核心在於出血反應，人體在活著的時候心臟仍在跳動，血液循環正常，若此時遭到車輛輾過，受創部位會因血管破裂而出現大量出血；反之，若人已死亡，心臟停止，血液不再流動，即使遭輾過，出血量也會非常不明顯。

「重點要看骨折位置跟出血位置」高大成強調，法醫會檢視死者遭輾壓的部位及骨折處，若骨折斷點有大量血跡或血腫，就代表傷害是「生前造成」的；若骨折處乾淨、沒有太多血跡，則極可能是「死後骨折」。

此次事件有臟器噴出的慘狀，高大成直指，這通常是大貨車等重型車輛所為，因其巨大的重量足以將體內臟器「壓迫擠出」。針對駕駛稱沒看見路面有人，高大成表示，檢警應仔細勘驗可疑車輛的「輪胎溝槽、底盤」，確認有無殘留的血跡、人體組織或DNA等噴濺跡證。透過這些科學跡證的交叉比對，將有助於還原悲劇的完整經過，釐清肇事責任。