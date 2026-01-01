雲林跨年煙火BGM竟是《烏龍派出所》！全場噴笑：感覺阿兩要衝出來

▲雲林縣跨年晚會。（圖／翻攝自YouTube 雲林縣政府）



記者施怡妏／綜合報導

「5、4、3、2、1！」倒數聲劃破夜空，瞬間亮成一片銀河，各縣市推出主題煙火秀，有網友指出，雲林跨年煙火，配樂居然是放經典動漫《烏龍派出所》的熱血主題曲，網友笑翻直呼「音樂一出來，感覺所長在追兩津」。還有人指出，台中麗寶樂園的跨年煙火，配樂放的是《鬼滅之刃》歌曲。

《烏龍派出所》亂入雲林煙火 網笑：這音樂選得好



有網友在Threads發文，雲林跨年煙火一放，居然是搭配《烏龍派出所》的音樂，「快笑死，到底是誰提議的，我以為雲林煙火要完蛋了，謝謝雲林縣政府新的一年讓我那麼開心。」

貼文曝光，有在雲林跨年晚會現場的網友留言，PO出現場影片，「現場真的是笑死，大出神，是什麼烏龍派出所2026跨年特別篇嗎？」

▲《烏龍派出所》在日本第200集的單行本封面。（圖／翻攝自Amazon）



其他網友看了也笑喊，「感覺兩津會從煙火裡掉到舞臺上，摸摸頭說哎呀哩嘛好咧，大家新年快樂（台語配音）然後所長在後面追著他說：阿兩～你這個大笨蛋～～～」、「感覺會有個人騎腳踏車衝上台：閃啦閃啦撞到不負責！」「我願稱雲林為今年最強」、「新的一年先大笑，這音樂選得好」、「雲林這次比起往年真的不錯，很有哏耶，煙火放下去，腦袋馬上有阿兩被炸飛的畫面，超好笑」。

也有網友分享，麗寶樂園的煙火秀，播放的背景音樂是《鬼滅之刃無限城篇》的配樂，「麗寶樂園是要開啟無限城之戰了嗎」、「感覺等煙火放完，你們這批人就要被送去無限城打無慘了」、「配樂一下，就算有九個人穿著不同顏色的羽織，拿武士刀衝進來，我都不意外了」。