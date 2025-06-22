降低熱源躲無人機追擊　陸油電混合坦克領先全球服役倒數

▲疑似在公路上進行測試的混合動力坦克。（圖／翻攝自騰訊軍事）

軍武中心／綜合報導

領先全球，中國可能成為第一個裝備混合動力坦克的國家，近日大陸網友疑似在公路上捕捉到該新式裝甲車輛正在進行測試。分析指出，混合動力坦克不僅能降低油耗提升持久作戰能力，在如今熱顯像無人機普及的情況下，可有效降低坦克散發熱源。不易被空中的紅外成像系統捕捉，更有利於提高戰場生存。

從曝光的照片可以看到，中國在公路上進行混合動力坦克的測試，其底盤疑似採用解放軍現役99A主戰坦克，作為增程電動變體的試驗平台。知名軍事自媒體「國平視野」指出，此舉等於是直接省掉研發混合動力坦克的底盤和炮塔，不僅能夠節約大量的研發費用，也能縮短整體研發周期。

▼解放軍陸軍99A主力坦克。（圖／翻攝央視）

據了解，中國的混合動力坦克，其動力裝置主要是由柴油機、電動機以及車載電池所組成，與電動汽車相同，最大優勢就是在車輛靜止時，電力驅動時起步輕快，過電就能達到扭力最大峰值。也就是說，混合動力坦克不需經過變速箱和低速擋位齒輪來帶動，在大幅度降低柴油油耗的同時，也能夠保持最好的機動狀態，以應對瞬息萬變的戰場環境。

值得注意的是，混合動力坦克能夠關閉柴油發動機，通過車載電池和電力系統，維持作戰所需的機動性能。分析強調，這在熱顯像無人機普及的情況下，可以有效降低坦克散發的熱源，不易被空中的紅外成像系統捕捉到，有利提高坦克在戰場的生存能力。

此外，這次被捕捉到正在進行公路測試以99A主戰坦克為底盤的混合動力戰車，僅需2名乘員即可操控，比現役需3-4名乘員組的坦克，大幅度節約人力成本。若以一個14輛坦克連計算就可節約14人，更能有效騰出人力可去擔負坦克連的後勤保障，進行無人機監偵和察打、 執行電子戰或者反無人機等新時代的戰場任務。