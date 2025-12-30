中共大規模軍演！在野黨拒審國防預算　她喊話別放棄監督權力

▲時代力量黨主席王婉諭呼籲藍白兩黨，不應放棄監督權力拒審國防預算。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

共軍東部戰區昨天（29日）宣布舉行「正義使命-2025」圍台軍演，5個演習範圍中有4處涵蓋我領海，也讓屢次在立院程序委員會就遭封殺、未實質審查的對美「八年1.25兆國防特別軍購案」，引發討論。時代力量黨主席王婉諭表示，請停止無止盡的杯葛與封殺，不論要編多少預算、分多少年執行、採購怎麼計畫，如果立法院沒有先交付委員會，就等於是放棄實質監督的權力。她認為，做好準備、累積實力，才是確保和平唯一的道路，也是台灣當前最需要凝聚的共識。

王婉諭表示，對內監督制衡、對外團結一致，這應該是一個在野黨最基本、也最重要的原則。中共發動了「正義使命-2025」的大規模環台軍演。面對這樣的威嚇，台灣社會不分黨派、一致譴責、支持國軍，應該是最起碼的共識。但是國民黨主席鄭麗文受訪時，卻反過來批評賴清德總統，指控賴政府已經「把路走絕」，不斷挑釁、踩紅線，毫無締造兩岸和平的誠意，甚至將當前的軍事緊張，歸咎於台灣錯誤的兩岸政策。

王婉諭強調，台灣從來都不是台海的麻煩製造者。真正想改變現狀、動用武力威脅台灣的，始終都是中共。在這樣的時刻，身為台灣最大在野黨的主席，鄭麗文卻配合中共的論述，把台灣說成挑釁者、把中共塑造成受害者，這根本就是徹底的敵我不分。

對於鄭麗文說法，王婉諭表示，更讓人困惑的是，如果鄭麗文所主張的兩岸路線真的能「降溫」，那為什麼，在她上週五提到要和習近平見面、蔣萬安市長剛結束雙城論壇之後，中共馬上就發動軍演？這完全證明了國民黨只是在利用中共的文攻武嚇，玩弄兩面手法，來販賣自己「自廢武功」換取「和平」的論述，從中獲取政治利益。

▲國民黨主席鄭麗文日前提到有意拜會習近平。（圖／記者李毓康攝）



王婉諭直言，國家利益，應該永遠放在政黨利益之上。監督政府、批評政策，這是在野黨的天責。但是，當國家安全受到直接威脅的時候，應該清楚站在台灣這一邊，展現對國家的基本責任與立場。很遺憾，從鄭麗文這次的發言，她看不到這樣的責任感，只看到一個失格的在野黨主席。

王婉諭表示，要再次嚴正譴責中共的武力恫嚇，全力支持國軍守護台灣；也要呼籲大家，此刻更需要冷靜、團結，以面對中共的威脅。中共的軍演不只是威脅、恐嚇而已，更是為了要包裝、掩護各種資源的調動，藉機做好隨時可以「由訓轉戰」的準備，台灣社會絕對不能掉以輕心。

王婉諭呼籲國會，請停止無止盡的杯葛與封殺，讓國防特別預算條例進入實質審查，不論要編多少預算、分多少年執行、採購怎麼計畫，如果立法院沒有先交付委員會，那就等於是放棄實質監督的權力。做好準備、累積實力，才是確保和平唯一的道路，也是台灣當前面對中國步步進逼，最需要凝聚的共識。