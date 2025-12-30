　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

中共大規模軍演！在野黨拒審國防預算　她喊話別放棄監督權力

▲▼時代力量黨主席王婉諭 舉辦 吳春城直直壯綁架政府 廢惡法還青年世代正義 記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲時代力量黨主席王婉諭呼籲藍白兩黨，不應放棄監督權力拒審國防預算。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

共軍東部戰區昨天（29日）宣布舉行「正義使命-2025」圍台軍演，5個演習範圍中有4處涵蓋我領海，也讓屢次在立院程序委員會就遭封殺、未實質審查的對美「八年1.25兆國防特別軍購案」，引發討論。時代力量黨主席王婉諭表示，請停止無止盡的杯葛與封殺，不論要編多少預算、分多少年執行、採購怎麼計畫，如果立法院沒有先交付委員會，就等於是放棄實質監督的權力。她認為，做好準備、累積實力，才是確保和平唯一的道路，也是台灣當前最需要凝聚的共識。

王婉諭表示，對內監督制衡、對外團結一致，這應該是一個在野黨最基本、也最重要的原則。中共發動了「正義使命-2025」的大規模環台軍演。面對這樣的威嚇，台灣社會不分黨派、一致譴責、支持國軍，應該是最起碼的共識。但是國民黨主席鄭麗文受訪時，卻反過來批評賴清德總統，指控賴政府已經「把路走絕」，不斷挑釁、踩紅線，毫無締造兩岸和平的誠意，甚至將當前的軍事緊張，歸咎於台灣錯誤的兩岸政策。

王婉諭強調，台灣從來都不是台海的麻煩製造者。真正想改變現狀、動用武力威脅台灣的，始終都是中共。在這樣的時刻，身為台灣最大在野黨的主席，鄭麗文卻配合中共的論述，把台灣說成挑釁者、把中共塑造成受害者，這根本就是徹底的敵我不分。

對於鄭麗文說法，王婉諭表示，更讓人困惑的是，如果鄭麗文所主張的兩岸路線真的能「降溫」，那為什麼，在她上週五提到要和習近平見面、蔣萬安市長剛結束雙城論壇之後，中共馬上就發動軍演？這完全證明了國民黨只是在利用中共的文攻武嚇，玩弄兩面手法，來販賣自己「自廢武功」換取「和平」的論述，從中獲取政治利益。

▲▼國民黨主席鄭麗文出席「搶救少子國安危機 TFA 助台灣一臂之力！」記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨主席鄭麗文日前提到有意拜會習近平。（圖／記者李毓康攝）

王婉諭直言，國家利益，應該永遠放在政黨利益之上。監督政府、批評政策，這是在野黨的天責。但是，當國家安全受到直接威脅的時候，應該清楚站在台灣這一邊，展現對國家的基本責任與立場。很遺憾，從鄭麗文這次的發言，她看不到這樣的責任感，只看到一個失格的在野黨主席。

王婉諭表示，要再次嚴正譴責中共的武力恫嚇，全力支持國軍守護台灣；也要呼籲大家，此刻更需要冷靜、團結，以面對中共的威脅。中共的軍演不只是威脅、恐嚇而已，更是為了要包裝、掩護各種資源的調動，藉機做好隨時可以「由訓轉戰」的準備，台灣社會絕對不能掉以輕心。

王婉諭呼籲國會，請停止無止盡的杯葛與封殺，讓國防特別預算條例進入實質審查，不論要編多少預算、分多少年執行、採購怎麼計畫，如果立法院沒有先交付委員會，那就等於是放棄實質監督的權力。做好準備、累積實力，才是確保和平唯一的道路，也是台灣當前面對中國步步進逼，最需要凝聚的共識。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
418 1 3725 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
愛吃「1類食物」恐致肝癌！　醫曝震撼研究：小鼠1年內就罹癌
TOYOTA「第6代RAV4」現身！　最新精品級電動車開價1
北車男狂按警報一路逃！黑衣英雄「0秒出手」抱摔制伏　英勇畫面
金豬、巨蟒20種巨獸齊飛！　蔡依林大巨蛋嗨開「萬獸派對」太狂

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

黃國昌宣布推出個人寫真集！自曝：不輸新北消防猛男

剴剴案2年了　許淑華質疑北市府：不強化把關竟選擇「省錢」？

中共飛彈距台灣本島史上最近　國軍坦言：沒辦法知道精確落點在哪

國軍揪中共對台發布46則爭訊　空拍101、顧立雄休假皆認知作戰

共軍實彈逼線！27枚火箭彈射向台海　落點「史上最接近台灣」

針對圍台軍演！金門「4戰車+4甲車」開上街頭...居民心驚驚

共軍控被班超艦「火控雷達」鎖定　海軍：這是我方防禦性的示警

國防部曝：中共向2區發射27枚火箭　偵獲71架次共機、影響941架次航班

市長初選白熱化！林岱樺拋「AI好生活」　喊讓高雄變智慧城市

中共圍台軍演　王浩宇嗆：若開戰第一波戰機艦幾分鐘內會消失

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

陳意涵組團接尾牙「錢到位都好談」　鍾欣凌首映會直接大跳〈表白〉

共軍進領空海如何應處？　國防部：恐擦槍走火、已定交戰規則

解放軍突圍台軍演！　總統府「對國際秩序的公然挑戰」

海馬士火箭交付超前！　解放軍「正義使命」演習點名喊打：發現目標

解放軍福建海警艦艇喊話影片曝光　「依法管控台島」

黃國昌宣布推出個人寫真集！自曝：不輸新北消防猛男

剴剴案2年了　許淑華質疑北市府：不強化把關竟選擇「省錢」？

中共飛彈距台灣本島史上最近　國軍坦言：沒辦法知道精確落點在哪

國軍揪中共對台發布46則爭訊　空拍101、顧立雄休假皆認知作戰

共軍實彈逼線！27枚火箭彈射向台海　落點「史上最接近台灣」

針對圍台軍演！金門「4戰車+4甲車」開上街頭...居民心驚驚

共軍控被班超艦「火控雷達」鎖定　海軍：這是我方防禦性的示警

國防部曝：中共向2區發射27枚火箭　偵獲71架次共機、影響941架次航班

市長初選白熱化！林岱樺拋「AI好生活」　喊讓高雄變智慧城市

中共圍台軍演　王浩宇嗆：若開戰第一波戰機艦幾分鐘內會消失

「低情商3大特點」中了幾個？別再說你只是講話直

黃國昌宣布推出個人寫真集！自曝：不輸新北消防猛男

畫面太好看！「最萌身高差」IU勾邊佑錫同框　露香肩黑色禮服美翻

印度GDP超車日本！躍升全球第4大經濟體　官方放話3年內拚第3

米其林「最新AI智慧輪胎」預告CES發表！安全＆省錢一次滿足

營養師揭露高血壓飲食地雷　提醒「5種食物」不要吃！

剴剴案2年了　許淑華質疑北市府：不強化把關竟選擇「省錢」？

NCT道英親哥孔明驚爆「突發性失聰」！　緊急住院停拍新戲

女子網路約「幣商」面交　2男夥少女搶走18萬

張捷被客人投訴逼道歉　夏如芝心疼發聲：大家都是出來工作的

【她真的選對人了】地震瞬間他第一時間護住她 還冷靜檢查四周❤

政治熱門新聞

快訊／共軍朝台灣北部外海實彈射擊　國防部：落彈散布我24浬線週邊

中共實彈逼線！27枚火箭彈落點史上最接近台灣

快訊／中共對台實彈射擊　國防部1730開記者會說明

國防部曝：中共向2區發射27枚火箭　偵獲71架次共機、影響941架次航班

LIVE／中共射實彈「落在我24海浬週邊」　國防部說明應處作為

曹興誠認與中國女子交往　2015非台灣公民「有無婚外情」干謝寒冰何事

中共「蟒蛇戰術」圍台軍演　邱毅：內行人一看就知

曹西平盼遺產留給乾兒子恐難如願　她籲廢除「兄弟姊妹」特留分

中共飛彈距台灣本島史上最近　國軍坦言：沒辦法知道精確落點在哪

陸軍演「美軍機現蹤台海」　國防部證實

中共圍台軍演　王浩宇嗆：若開戰第一波戰機艦幾分鐘內會消失

黑夜海上對峙！中國海警逼近東部海域

江啟臣惡霸主任！　「公務車濫用」深夜清晨待命

共軍無人機「俯瞰台北101」　被抓包偷監視器畫面

更多熱門

相關新聞

稱幽靈連署遭追殺　藍成立司法律師團護黨工

稱幽靈連署遭追殺　藍成立司法律師團護黨工

國民黨今（30日）召開「司法正義律師團成立」記者會，文傳會主委吳宗憲表示，民進黨完全執政時推出的反滲透法跟國安法，裡面條文語意不清，導致2024年很多人被傳喚跟逮捕；再來國民黨連署罷免時也遭偽造文書大量搜索，但過往偽造文書若沒有涉及其他犯罪的話，在法定量刑上都是易科罰金，這樣的情況還被大量逮捕，甚至要戴電子腳鐐。國民黨抗議時還被青鳥嗆犯罪不用抓嗎？但任何程序要有正義啊！別濫用司法，偽造文書不該小案大辦。

賴瑞隆點名柯志恩「擋預算傷害高雄」

賴瑞隆點名柯志恩「擋預算傷害高雄」

中共軍演影響逾10萬旅客　民進黨團：企圖昭然若揭、國際不會支持

中共軍演影響逾10萬旅客　民進黨團：企圖昭然若揭、國際不會支持

藍喊先幫軍人加薪再談總預算　民進黨團：只有僱傭兵才看酬勞打仗

藍喊先幫軍人加薪再談總預算　民進黨團：只有僱傭兵才看酬勞打仗

共軍無人機俯瞰台北101？　謝寒冰喊怪怪的：看後續是否有其他影片

共軍無人機俯瞰台北101？　謝寒冰喊怪怪的：看後續是否有其他影片

關鍵字：

共軍軍演國防預算王婉諭兩岸關係台海安全鄭麗文國民黨民眾黨國防部正義使命2025

讀者迴響

熱門新聞

曹西平已立遺囑「名下財產積蓄全留給他」

曹西平深夜驚傳家中離世！享壽 66 歲

快訊／曹西平乾兒子首發聲！懇求曹家血親

快訊／震撼彈！林俊傑終於認愛「絕美網紅」　一家四口甜照曝光

曹西平乾兒子是誰？

曹西平家中猝逝　醫示警「7前兆」：很多人無症狀

曹西平猝遺體冰存殯儀館　家屬不認領恐成「有名無主屍」

林俊傑嫩女友背80萬名牌包！　「超狂身家」被起底：房產超多

即／台19線「2騎士慘死」疑輾斃！　肇逃者追緝中

曹西平乾兒子能辦後事了！

光電很慘！　業者嘆「至少倒一半」

從盾牌到重錘！陸軍演海報砸向基隆和高雄港 國軍刺針飛彈兵被壓

乾兒下班喊「我回來了」！開房門驚見曹西平倒地

衣服全被扒光！25歲人質淚揭「性侵地獄」

曹西平生前悲嘆「沒有家人」

更多

最夯影音

更多
中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！
妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面