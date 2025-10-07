參加聯誼怕被騙　女方要求「地點約派出所」！他傻眼急喊卡

▲女方擔心是詐騙。（示意圖／記者周亭瑋攝）



記者施怡妏／綜合報導

詐騙案頻傳，讓人對於各種訊息都有警戒心，時常舉辦聯誼活動的「幸福列車」表示，原本安排一場聯誼在咖啡廳，女方卻突然提出「想改約派出所見面」，因為雙方都沒有見過面，擔心是詐騙，男方直接決定取消見面，業者也無奈嘆，至今還有人懷疑他們是詐騙，「就問對我們了解了什麼？」

「幸福列車」在粉專發文，原定於6日舉行的聯誼活動，原本雙方安排在咖啡廳進行第一次見面，女方卻突然改口，想將地點改為派出所，「因雙方都不認識」。

男方聽聞後直言無法理解，認為女方的思維很怪，因此決定取消聯誼，「是不是詐騙，不是在派出所門口聊天就可以知道的」，可以透過談話、見面、照片交流，判斷是否為詐騙，如果第一次見面後覺得怪怪的，就不要再聯絡就好，「女方有這種想法出現，反而讓我想取消這次會面。」

「男方決定取消本次排約，而我們也決定放生這位女性朋友了」，粉專感嘆，理解現代人對詐騙的警覺心愈來愈高，但也提醒民眾，若對婚介或聯誼公司有所質疑，應先了解實際情況再做判斷，至今依然有許多人懷疑他們是詐騙，「就問對我們了解了什麼？是否可舉證我們有任何詐騙的行為？如果沒有，請勿再任意對我們貼上這樣的標籤了。」

貼文曝光，網友笑翻，「不要放生阿，這樣以後才會有更多的新三觀可以看，小編去把他重新加入會員，不要刪除他會員」、「看來小編也是首次遇到這狀況」、「這個粉專是我看過最真實的交友平台，我不許別人質疑」、「如果在派出所配對成功，到時候辦桌不就要請所長坐大位？」

還有一名自稱義警顧問的網友指出，「其實這樣會造成派出所員警很大的困擾。可以約在派出所大門附近站個5分鐘、先大致瞭解一下彼此的真實性後，再換到其他公眾場所。」