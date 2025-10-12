科技男、醫師參加聯誼「只想找1類女生」！她曝殘酷真相：人肉市場

▲樂成宮月老聯誼活動現場。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者施怡妏／綜合報導

台中樂成宮日前舉辦「樂見真愛・成就幸福」聯誼活動，400個名額瞬間被秒殺，男性組僅花4分鐘全數額滿，參加的多是科技業、金融業與醫護公教菁英。有網友驚呼，現在找對象竟然要拿條件出來比拚，真的可以找到真愛？對此，有過來人分享，「這就是個人肉市場，每個人都在拚命展現自己」。

有網友在Dcard發文，這類月老聯誼活動參加者條件都相當優秀，不禁好奇現代相親是否已變成一場條件大比拚，「這樣真的能找到真愛嗎？大家覺得另一半的職業重要嗎？還是感覺對了比較重要？」

貼文曝光，有女網友分享參加換桌聯誼的經驗，「真心覺得這就是個人肉市場，每個人都在拚命展現自己，但現實就是彼此都看不上」，自己外型不差、經濟獨立，年薪約90萬元，職業是品牌開發主管，但在多場聯誼活動中都未能順利配對，多數男性偏好性格溫順、小女人的對象，「覺得我不好掌控，太精明幹練，很常就因為工作關係被拒絕。」

也有男網友分享，「換桌聯誼我從來沒成功過，條件比我好的很多，我喜歡的一堆人搶著追，所以參加幾次後就不參加了，後來我改成網路交友，也順利結婚了。」

其他網友則表示，「這是現場照片嗎，我以為是一群男生在被HR（人資）面試」、「如果職業是結婚的先決條件，那些人早就被搶光了」、「現在社會結婚又不是只有因為愛情，婚姻現在的目標是找可以共同生活的夥伴了」、「聯誼＝大型面試會場」。