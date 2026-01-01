獨／跨年夜高雄警重裝上陣畫面曝！　防彈盾牌+長棍制伏激動男

▲警方攜帶手持護盾、盾牌以及木棍上樓，保護自身安全 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

北捷攻擊陰影仍在！高雄市1日凌晨發生一起案件，警方接獲通報表示一名男子在家情緒激動，疑似有攻擊性，所以在前往處理時，全副武裝如臨大敵，整個過程都被《ETtoday新聞雲》獨家直擊，所幸最後平安收場。

從現場畫面可見，共有4名員警分批進駐，員警全數穿著防彈背心、頭戴安全帽，其中部分人員手持防暴盾牌，另有人攜帶長棍戒備。員警進入巷弄時刻意壓低音量、放慢腳步，彼此以手勢低聲溝通，在建物外拉開距離部署警力，整體氣氛相當肅殺，如臨大敵。

▲警方攜帶手臂護盾、盾牌以及木棍上樓，保護自身安全 。（圖／記者吳奕靖攝）

警方指出，家屬向員警表示，男子自當日下午起情緒明顯不穩，家人擔心其出現攻擊行為、造成他人受傷，才會緊急報警請求警方到場協助。警方進入現場後，周邊氣氛一度陷入高度緊繃，整條巷道幾乎靜止，約莫10分鐘後，警方順利將人帶下樓。據了解，員警進入住家時，該名男子正好從廁所走出，看到多名員警突然上門，當場愣住，情緒一度出現抗拒反應，原本想要反抗，但在優勢警力戒備下，並未出現激烈掙扎。

警方隨即穩定男子情緒，並在未使用強制武力的情況下，成功說服其配合行動。隨後男子自行走上救護車，由救護人員進行後續處置；而一旁報案的家屬則明顯鬆了一口氣，現場緊繃氣氛也隨之緩解。警方強調，近期社會氛圍敏感，針對疑似高風險通報案件，警方皆會以最高警戒規格因應，以確保現場與民眾安全。

而警察局長林炎田也多次呼籲提醒同仁，在現場處理案件時要注意安全及提高警覺性，以及要落實三快原則「通報快、到場快、處置快」，迅速消弭危害及化解民眾不安。

▲最後整起安全順利落幕，員警陪同送醫 。（圖／記者吳奕靖攝）