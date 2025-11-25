　
國際

快訊／《刀鋒戰士》、《世界末日》男星逝世！　享壽81歲

▲德國資深男星、刀鋒戰士演員烏多基爾（Udo Kier）逝世。（圖／達志影像／美聯社）

▲德國資深男星、刀鋒戰士演員烏多基爾逝世。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

德國資深男星烏多基爾（Udo Kier）24日於美國加州棕櫚泉（Palm Springs）辭世，享壽81歲。他生前參與演出的作品多達數百部，橫跨獨立電影、好萊塢商業片以及電玩遊戲，包括《刀鋒戰士》、《世界末日》及即時戰略遊戲「終極動員令：紅色警戒2」中大反派「尤里」等經典角色。

歐洲新聞台（Euronews）報導，烏多基爾的伴侶、藝術家麥布萊德（Delbert McBrid）證實，他於24日清晨在當地醫院過世，但並未透露確切死因。烏多基爾擁有超過50年的演藝生涯，以鮮明強烈的角色塑造著稱。

法新社報導，烏多基爾在1970年代因詮釋《科學怪人》（Frankenstein）與吸血鬼「德古拉」（Dracula）一舉成名。他蒼白的臉色與瘋癲氣質，被視為獨立與地下電影圈的獨特標誌。他曾透露，為逼真呈現德古拉形象，一度靠生菜與水維持作息，短時間減重約10磅（約4.5公斤），最終因虛弱不得不以輪椅移動。

烏多基爾在主流影壇同樣活躍，出演作品包含《王牌威龍》（Ace Ventura: Pet Detective）、《世界末日》（Armageddon）、《刀鋒戰士》（Blade）等好萊塢大片，常演出反派、怪異人物或異世界類型角色，成為影迷心中的「邪典級」演員。

除了電影之外，他也因在》終極動員令：紅色警戒2》（Command & Conquer: Red Alert 2）飾演精神控制大反派「尤里」（Yuri）而廣受玩家推崇，其壓迫性的眼神與獨特氣場，更讓他成為遊戲史上最具辨識度的反派之一。

11/22 全台詐欺最新數據

