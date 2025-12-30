生越多領越多！彰化縣推「產檢紅包」搶救人口　生3胎可領8萬

▲彰化縣生育率逐年下滑。（資料圖／彰化縣政府提供）

記者唐詠絮／彰化報導

為了對抗逐年下滑的人口危機，彰化縣政府再出招！彰化縣人口截至11月底為121萬人，已連續兩年跌破關鍵門檻，從2024年底的122萬，到2025年底預估會跌破120萬大關。面對少子化、高齡化及台中市磁吸效應的三重壓力，縣府今(30）日宣布啟動「友善育兒行動3.0」政策，從懷孕、生產到育兒階段全面加碼補助，最高可領8萬元生育津貼，希望透過實質支持，讓年輕人「願意生、敢生、養得起」。

人口流失警報：每月減少上千人，高齡化已破20%

根據彰化縣最新人口統計，截至114年11月底，全縣總人口為121萬1,351人，2023年仍有124萬人口，2024年底已經跌破122萬。人口外流不只受少子化影響，鄰近台中市的就業與生活機能「磁吸效應」更是關鍵推力。此外，彰化老年人口比例已達20.3%，正式進入「超高齡社會」，人口結構亮起紅燈。

為扭轉「生不如死」的困境，縣府除了推動產業發展與公共建設，更將資源集中在育兒支持體系，今日正式推出被視為「人口止血關鍵政策」的「友善育兒行動3.0」。

懷孕就給錢！產檢領「好孕卡」、生第三胎補助8萬

新政策從媽媽懷孕開始陪伴。縣府推出「好孕卡」補助，孕婦每完成一次產檢即可獲得500點補助（1點等同1元），以常規產檢次數計算，最高可領7,000元，等於做產檢還能賺補貼，鼓勵準媽媽定期檢查、守護母嬰健康。

生產階段更大幅加碼「生育補助」。原有第一胎補助3萬元維持不變，明年起第二胎提高至5萬元，若生第三胎（含）以上，直接發放8萬元！同時加碼提供每趟500元的「孕婦產檢交通補助」，減輕孕婦往返醫院的負擔。

育兒不中斷：1-3歲續推「童萌卡」，擴及早療資源

孩子出生後，縣府持續提供育兒支持。既有針對1至3歲幼兒的「童萌卡」補助，每名幼兒可獲1萬元點數，用於購買奶粉、尿布等嬰幼兒用品。縣府也規劃將早期療育相關資源納入使用範圍，讓發展遲緩兒童家庭獲得即時支援，強化全方位照顧網絡。

縣府目標：打造「懷得安心、生得放心、養得安穩」的支持城市

彰化縣長王惠美表示，這套從「好孕卡」、「生育補助」到「童萌卡」的三階段支持體系，是縣府在明年底卸任前，送給縣內準爸媽的生育大禮。縣府強調，將持續以貼近家庭需求為核心，完善育兒支持體系，讓彰化成為「最支持家庭、最育兒友善的希望城市」。

▲▼彰化縣生育率113年2月有123萬人(下圖)至114年11月已降到121萬人次(上圖)逐年下滑。（圖／民政處提供）