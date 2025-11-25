超高齡化人口來臨　台東專科下鄉推廣「吃出健康」

▲台東專科主動下鄉推廣「吃出健康」。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台灣邁入超高齡社會，如何讓長輩「吃得下、吃得好、吃得對」成為重要課題。衛生福利部國民健康署推動的「114年營養及健康飲食教育推廣方案」中，台東專科學校獲核定執行相關計畫，並主動走進社區，由營養師與烹飪老師攜手帶領長輩認識營養、實作健康料理，盼透過在地食材與簡易烹調方式，讓銀髮族更自在地享受均衡飲食。

台東專科學校餐旅管理科主任兼計畫主持人崔珮玲表示，此次提出的「銀髮糧好生活～台東縣未精緻全榖雜糧健康促進方案」，在全國124件申請中脫穎而出，最終成為32件獲選計畫之一。她指出，許多人仍容易將「大魚大肉」視為享受，但不同年齡有不同的營養需求，吃得適合、吃得均衡，才是真正提升生活品質的關鍵。

崔珮玲強調，銀髮族飲食不只要營養充分，也需兼顧吞嚥、消化與日常攝取習慣。她以「吃得下、吃得好、吃得對」為核心概念，引導長輩了解蛋白質、好油脂、彩虹蔬果、膳食纖維、鈣質與低甜食物在每日飲食中的重要性。活動在關山鎮邀集20多位年齡介於60至90歲的長者參與，透過簡易問卷回顧家中飲食習慣，營養師也以「賓果對對樂」搭配體能小遊戲，輕鬆介紹各類未精緻全榖雜糧，讓營養知識變得更容易吸收。

課程中，烘焙達人黃薇名與葉鎮華示範利用在地作物製作五穀雜糧木耳露，加入紅藜、小米、南瓜與白木耳等豐富食材，調配成口感滑順、容易吞嚥的營養飲品。長輩也在現場親手嘗試製作清蒸南瓜盅、未精緻全榖雜糧「荷包滿滿三明治」及其他南瓜創意料理。

今年82歲的陳泰蘭阿嬤笑著說，以前沒注意到家裡的在地蔬果能透過簡單料理變得這麼營養又好吃，「今天學到很多，回去也想煮給家人吃，大家一起呷健康、呷營養。」

台東專科學校期盼，透過結合專業與地方特產的飲食教育，讓長輩能在熟悉的食材中更容易建立均衡飲食習慣，持續朝「健康呷百二」的目標邁進。