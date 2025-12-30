停車費100元「靠1招都市傳說」全免！萬人狂讚：台灣人的溫暖

▲女網友使用繳費機凹槽裡其他人的小白單折抵停車費成功。（翻攝自Threads@lawa7057）

鏡週刊

市區停車常常一位難求，停車費也相對高昂，不過一名女網友透露，在停車場繳費時發現凹槽裡有折抵單，竟順利折掉剩下的25元，整筆停車費變免費，讓她感動直喊「謝謝」，文章一曝光，讓不少人大讚「都市傳說是真的」、「這是台灣人才懂的默契」。

一名女網友在Threads分享，表示媽媽在停車場繳費時，原100元的費用已折抵75元，正當準備繳費時，發現機台凹槽裡放著許多折抵小白單，媽媽抱著試試看的心態拿起一張，沒想到真的可折抵，順利折抵25元後，整筆停車費最後完全免費，讓她相當感動，也忍不住隔空向不知名的好心人道謝。

原PO透露，該方法也是曾在網路上，看過有人分享，會把用不到的停車折抵單留在繳費機上，沒想到可以證實「都市傳說」，讓她感動的大呼，「台灣人真的很溫暖，用不到的停車折抵都堆在繳費機上面，留給需要的人用。」

文章一曝光，隨即掀起萬人網友討論與按讚，「我也會把沒用完的留著」、「因為我也撿過別人留下的」、「這不是廢紙，這是台灣人的溫柔」、「大家怎麼這麼好啊！以前完全沒注意過，以後要留意一下，謝謝溫暖的台灣人」；也有不少人紛紛證實大家的暖舉，「昨天一次掃到兩張，直接省下停車費」、「昨天停車費180元，後面的人直接幫我全部折抵」。



