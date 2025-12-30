　
社會 社會焦點 保障人權

檢辦九州博弈再出包！群組一句勸告文竟變共犯　前董座是美女

葳群前董座徐培菁表示，「龍」系列是全球電競市場很爆紅的「IP」，因此指示開發和《魔龍傳奇》很像的《魔龍再起》。（鄧玉瑩攝）

▲葳群前董座徐培菁表示，「龍」系列是全球電競市場很爆紅的「IP」，因此指示開發和《魔龍傳奇》很像的《魔龍再起》。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

遭追加訴的謝姓營運長向本刊喊冤：「這些手機APP跟遊戲，至今未上架，檢方憑空指控在中國上架，證據到底在哪？」本刊比對相關罪證資料發現，根據檢察官張時嘉起訴卷證資料，葳群研發仍未上架的是《魔龍再起》，被認定是線上賭博遊戲的《魔龍傳奇》是九州娛樂城所擁有，二套軟體完全不同，從截圖可以明顯分辨。

謝姓營運長強調，葳群和剛谷簽訂合約開發APP中的遊戲，截至2024年已完成近30款遊戲，目前《無敵娛樂王》APP已放入多款遊戲，並送二大手機蘋果及安卓平台認證通過，由於覺得不完美，軟體還在細修階段，至今都沒上架，沒想到就遭檢方搜索查扣，謝姓營運長反問：「如果遊戲有涉及賭博的話，怎麼可能獲得二大系統認證呢？」

何況「九州《魔龍傳奇》在網路爆紅時，葳群甚至還未創立，我也還沒進公司。」謝姓營運長認為，檢察官可能因為二個「魔龍」的頭長得很像，所以認為都是葳群製作，但這並非事實。更誇張的是，檢方起訴他境外營運賭博，卻沒有檢附所指控的中國、越南、泰國等營運網站上架《無敵娛樂王》頁面、APP。

葳群設計開發的是《魔龍再起》（圖），與九州娛樂城的《魔龍傳奇》博弈APP，一點關係也沒有。（讀者提供）

▲葳群設計開發的是《魔龍再起》（圖），與九州娛樂城的《魔龍傳奇》博弈APP，一點關係也沒有。

葳群設計開發的是《魔龍再起》，與九州娛樂城的《魔龍傳奇》博弈APP（圖），一點關係也沒有。（讀者提供）

▲葳群設計開發的是《魔龍再起》，與九州娛樂城的《魔龍傳奇》博弈APP（圖），一點關係也沒有。

謝姓營運長表示，葳群只是個「代工廠」，依照合約將產品交給「甲方」剛谷公司。「就像撲克牌工廠做出撲克牌交給買家，撲克牌可以只是撿紅點，或被拿來做什麼，根本與工廠無關，更何況撲克牌還沒有完成…」

此外，本刊檢視起訴書的證據清單，葳群員工Line群組「煨群心靈雞湯」，謝營運長曾貼一個連結，提醒員工不要在公司點開賭博網站，明明是交代大家不要用公司網路點來玩，卻被認定賭博共犯證據，讓他很傻眼！

檢察官辦案粗糙不僅如此，在追加起訴內容將「幣商」犯案手法形容得天花亂墜，但翻閱整份卷宗，卻未見檢察官傳喚過任何「幣商」作證或列被告，僅憑查扣到被告手機中一群組對話提及剛谷有意找幣商共同經營，就可以據此起訴。


檢辦博弈再出包2／數位採證裝神祕　檢起訴後拒交證據超離譜
檢辦博弈再出包／檢追加起訴九州博弈再翻車　未上架遊戲竟成跨國賭博罪證

12/28 全台詐欺最新數據

愛吃「1類食物」恐致肝癌！　醫曝震撼研究：小鼠1年內就罹癌
TOYOTA「第6代RAV4」現身！　最新精品級電動車開價1
北車男狂按警報一路逃！黑衣英雄「0秒出手」抱摔制伏　英勇畫面
金豬、巨蟒20種巨獸齊飛！　蔡依林大巨蛋嗨開「萬獸派對」太狂
屏東連傳「40多聲槍響」！

濫用公務車爭議再起！立法院副院長江啟臣14日正式宣布參選台中市長，隨後緊鑼密鼓展開相關拜會行程。本刊接獲爆料，江啟臣辦公室林姓主任長期濫用副院長專屬「首長專車」，不僅在官邸宴客後要求司機深夜加班送其返家，清晨跨縣市專程接送，甚至採買、接小孩下課，連江宴客前都要求司機載伴手禮，差遣公務車司機形同把首長車當私家車，知情人士控訴，林姓主任利用權勢欺壓司機與工友，濫用特權的行徑已引發不滿。

