暖心協助外籍單車客　美和警迅速尋回遺失後背包

▲美和警暖心助外籍單車客尋回遺失背包。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

日前美和派出所接獲通報，指太麻里鄉華源海灣一帶有外籍遊客遺失後背包，急需警方協助。警員田偉忠、顏瀚獲報後立即趕赴現場了解情況，並主動伸出援手，最終順利協助找回失物，貼心且有效率的服務，讓外籍旅客深刻感受到台灣警察的熱情與友善。

警方了解，該名美國籍男子利用休假期間來台旅遊，當日上午自高雄騎乘自行車出發，展開環台公路之旅。途中行經太麻里鄉時，曾前往「來來釋迦」消費，隨後繼續北上騎行約十公里，抵達華源海灣欣賞海景並準備休息時，才發現後背包不慎遺失。經回想行程後，研判可能將後背包遺留在先前消費的店家內，惟因不熟悉當地路況，遂向附近民眾求助，並由熱心民眾協助通報警方。

美和警員到場後，隨即以警車載送該名遊客返回店家查找，順利尋回遺失後背包。美籍男子對警方即時且熱心的協助表達由衷感謝，並高度肯定台灣良好的治安與警方親切的服務態度，事後更主動與警方合影留念，留下深刻且溫馨的旅遊回憶。

大武警分局呼籲，民眾外出時應妥善保管隨身物品，避免因一時疏忽造成遺失；如遇緊急狀況或需要警方協助，請立即撥打110報案專線。警方將持續秉持為民服務精神，提供即時協助，全力守護民眾人身與財產安全。