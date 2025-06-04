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嘉科實中學生創新展覽　深度探索江戶浮世繪與性別議題

▲▼ 國立嘉科實中參與故宮南院江戶浮世繪特展 展現數位藝術創作力 。（圖／國立嘉科實中提供）

▲▼ 國立嘉科實中參與故宮南院江戶浮世繪特展 展現數位藝術創作力 。（圖／國立嘉科實中提供）

記者翁伊森／嘉義報導

配合故宮南院十周年院慶「江戶浮世之美」特展，國立嘉科實中受邀參加「青春的他與她-新世代的性別想像」聯展，以日本江戶時代浮世繪融入性別議題，進行主題式互動遊戲創作，結合藝術與科技，以創意展現年輕世代文化觀點與學習成果，也讓師生有機會參與中日合作國際藝術展覽盛宴。

嘉科實中去年8月正式設校成立，首屆高一招收3班，共90名學生，科學與人文教育並重，重視學生多元表現與適性發展。此次參展嘉科實中以「遊藝浮世」為策展主題，校內教師團隊橫跨藝術、資訊、社會、生活科技等領域，精心設計課程，引導學生從江戶文化理解性別議題與社會架構，並轉化為具創新精神的當代表達，並從高中部精選7組共30名學生代表學校參展，展現嘉科實中培育創新人才的軟實力 ，特展開幕當天也獲得與會嘉賓的盛讚！

學生以程式語言Ren’Py與AI影像生成技術為媒介，將嘉義地景、歷史元素與性別想像融合，創作出互動式故事遊戲，將傳統浮世繪轉化為沉浸式的數位體驗。團隊教師吳俐穎表示，高一學生用心投入表現優異，作品之一《逆流之戀》取自歌川國貞經典浮世繪作品形象，展開主角「丹丰」與「幗貞」的冒險故事，打破性別刻板印象，倡議「巾幗不讓鬚眉」的價值觀，讓玩家從第一人稱視角參與情節發展，自由選擇結局，遊戲精彩讓人愛不釋手。

▲▼ 國立嘉科實中參與故宮南院江戶浮世繪特展 展現數位藝術創作力 。（圖／國立嘉科實中提供）

另一話題作品《木村拓哉在嘉義迷路》，結合阿里山、檜意生活村等地標，構築「嘉義 ×日本」的奇幻時空，讓遊戲者與木村拓哉與豐臣秀吉共同穿梭歷史與現實，深具創意與趣味。作品《霧裡看呱》則描繪阿里山奇幻森林中的友情與抉擇，《嘉義小時記》以嘉義經典美食為主軸，展開一段橫跨時空的味蕾冒險。這些故事型遊戲不僅強化學生的數位素養與敘事能力，更讓傳統藝術於新世代中重獲生命力。

高一學生涂芳瑜分享：「從浮世繪的學習到AI應用，這門課不只是專業技術上的訓練，更是一種創作的歷程。從擔心能否完成，到最後成為第一個完成作品的組別，我們學會了如何把想法具體化，如何在重重挑戰中堅持下去。」她認為，這次課程讓她不僅理解技術如何服務創作，也提升了她對團隊合作與自我風格的認識。

國中部學生則運用AI繪圖與Scratch遊戲設計，結合朴子夜市、配天宮等在地文化景觀，探討性別角色與社會關係，並以團隊形式完成作品展現資料查證與創意統整能力。國小部學生以細膩觀察與童趣筆觸，臨摹浮世繪人物與日常場景，創作出兼具美感與想像力的童畫，呈現純真的文化理解。

校長林怡慧感謝故宮南院推動館校合作提供學生展出舞台，「遊藝浮世」不只是一場展覽，更是一堂結合藝術與科技的實踐課程。從日本江戶的浮世繪到現代嘉義的文化創生，學生在跨領域學習與團隊合作中找到創作的樂趣，也為藝術教育與數位轉譯開創了全新的可能性。特展展期至8月31日，誠摯歡迎各界蒞臨共同欣賞新世紀學子的藝術想像與創意。

 
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