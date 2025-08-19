　
地方 地方焦點

嘉科實中扶少團活動　提升學童自信與自理能力

▲▼ 嘉科實中扶少團學子走進偏鄉打造東石國小暑假最溫暖的學習冒險 。（圖／嘉科實中提供）

▲▼ 嘉科實中扶少團學子走進偏鄉打造東石國小暑假最溫暖的學習冒險 。（圖／嘉科實中提供）

記者翁伊森／嘉義報導

2025年暑假，嘉義東石的海風中多了一份青春與溫度。由嘉科實中扶少團策畫、嘉義縣東石國小共同參與的暑期營隊《一起長大的海洋冒險》。本次營隊由嘉科實中扶少團十五位高一學生與指導老師吳俐穎共同籌備，團長涂芳瑜擔任總召，從課程設計到現場帶領全程參與，展現了青年學子對教育的熱忱。

▲▼ 嘉科實中扶少團學子走進偏鄉打造東石國小暑假最溫暖的學習冒險 。（圖／嘉科實中提供）

本次活動地點為嘉義縣東石鄉東石國小，為期兩天的營隊以「科技 × 教育 × 在地文化 × 情緒支持」為核心，設計九大主題課程關卡，服務對象為該校一至四年級共32位學童，涵蓋科技應用、英語互動、海洋文化認識與情緒教育，帶來一場跨域又溫馨的學習體驗。

在課程安排上，活動首日從破冰遊戲與早操展開序幕，緊接著進入科技課程「數位任務啟航」，低年級學生學習電腦與鍵盤操作，中高年級則挑戰 Scratch 程式設計。下午則以 DIY「創意海洋果凍杯」結合環保教育，並透過英文教學活動「語海解碼大作戰」，讓孩子們用歌聲與互動探索語言的樂趣。壓軸活動「小小尋寶家」，結合關卡解謎與探索活動，引導孩子在遊戲中認識在地海洋文化，培養觀察力與團隊合作。

▲▼ 嘉科實中扶少團學子走進偏鄉打造東石國小暑假最溫暖的學習冒險 。（圖／嘉科實中提供）

第二天延續學習熱情，以「紙電路賀卡」結合藝術與科技，帶領學童學習簡單電路原理並製作會發光的卡片。中午的「厚片披薩出航囉」則讓孩子親手製作午餐，在香氣與笑聲中提升自信與自理能力。午後的「海洋音樂派對」與「海洋大冒險挑戰賽」，則以活潑肢體活動為主，寓教於樂。最後由「心情便利貼」與溫馨結業式畫下句點，讓每位孩子都能在書寫與分享中留下感動記憶。

「孩子們在營隊中成長，我們也從服務中學習。」指導老師吳俐穎指出，團隊從三月起進行規劃、討論與排練，歷經超過20次籌備會議與彩排，不僅是課程設計的實作，更是對耐心、溝通與團隊協作的全面磨練。她說：「學生們在過程中懂得同理、懂得傾聽、懂得如何陪伴，這比任何書本知識都重要。」

▲▼ 嘉科實中扶少團學子走進偏鄉打造東石國小暑假最溫暖的學習冒險 。（圖／嘉科實中提供）

團長涂芳瑜分享：「我們不只是帶課程給孩子，更是學會如何為別人著想。從活動安排、物資準備到應變處理，每個環節都讓我們更成熟，也讓我知道，只要用心，學生也能做到有力量的事情。」

東石國小校長葉佳榔亦肯定此次合作：「這群孩子是偏鄉最美的風景。他們的陪伴與設計，讓本校學生在暑假不僅玩得開心，也啟發他們對知識的好奇與探索。
此次活動透過教育部青年發展署計畫申請以及嘉義西區扶輪社和虎尾東區扶輪社的支持，充分整合資源，營隊得以順利進行，為嘉義的海岸線留下不一樣的教育篇章。許多孩子也透過卡片書寫，表達了真摯的情感與感謝。

「這不只是孩子的夏天，也是一次難得的教育同行。」嘉科實中校長林怡慧表示，本校扶少團首次嘗試規模完整的偏鄉營隊服務行動，過程中學生們展現出高度的自律、創意與團隊合作精神，「嘉科學生用創意與熱忱深入國小教育現場，用真誠寫下陪伴故事，展現自身所學規劃營隊，以服務學習培養領導能力和社會關懷，這是學校最驕傲的教育實踐之一。」

