交通、防詐雙管齊下　知本警走入社區宣導安全觀念

▲知本警於溫泉活動中心開講實用安全課。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為提升社區民眾交通安全與防詐騙意識，台東警察分局知本（溫泉）派出所日前前往溫泉活動中心，向參與活動的民眾辦理交通安全及反詐騙宣導，透過面對面說明與互動方式，將實用的安全觀念帶進社區，獲得現場民眾肯定。

宣導過程中，警方針對民眾日常用路情形，提醒行走道路及騎乘車輛時，務必遵守交通規則、注意來車動向，切勿貪圖一時方便而忽略自身安全，以免發生交通事故。同時也呼籲民眾外出活動時提高警覺，注意周遭環境與人身安全，養成平安出門、平安返家的良好習慣。

在反詐騙宣導方面，警方特別針對近年高發的「假投資詐騙」進行說明，指出詐騙集團常透過社群平台、通訊軟體或陌生投資群組，以「穩賺不賠」、「高獲利、低風險」等話術吸引被害人加入，初期甚至以小額獲利博取信任，隨後再誘騙投入大筆資金或要求匯款至指定帳戶。警方提醒，凡遇到要求轉帳、購買虛擬貨幣或下載不明投資APP等情形，務必提高警覺，多方查證，避免落入詐騙陷阱。

台東警察分局表示，透過深入社區進行宣導，有助於提升民眾對交通安全及詐騙手法的辨識能力。未來將持續結合在地活動與社區資源，推動相關安全宣導工作，與民眾攜手守護安全、安心的生活環境。