動用「陸版海馬斯」PCH-191火箭炮　共軍兩波「遠火打擊」共射27枚

▲▼國防部召開記者會，公布共軍對我周邊海域從事「對台針對性軍演」概況。（圖／記者蘇靖宸攝）

軍武中心／台北報導

解放軍東部戰區30日進行「正義使者2025軍演」實彈射擊，使用有「陸版海馬斯」的PCH-191遠程火箭炮，進行「遠火打擊」。國防部於下午召開記者會表示，解放軍向向台灣北部與西南海域發射多管火箭，兩波共計27枚，其中第一區落彈17枚，第三區為10枚。

中共解放軍東部戰區昨早7時半宣布，12月29日開始組織陸、海、空、火箭軍等兵力，在台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東組織「正義使命-2025」演習，演習範圍有5處涵蓋我領海。今天上午9點，駐地平潭的72集團軍火箭炮兵第一旅（31622部隊），使用PHL-191火箭炮展開「遠火打擊」，影片隨即在官微上公開，研判使用的火箭彈為射程150公里的300毫米火箭彈。

國防部於30日傍晚5點半，再次召開臨時記者會確認，今天所掌握的2波次射擊，第一波的落彈區為台灣北部演習區第一區（約在基隆東北方70浬），彈著點皆於24浬線外，並無飛越台灣上空；第二波次於下午1時，從福建泉州石獅發射10枚，落彈區是台南跟高雄第三區的位置，約在台南西方50浬，但距離較上午更靠近台灣。

公開資料顯示，PCH-191箱式火箭炮是解放軍研發的一款遠程多管火箭炮，首度在2019年的70周年國慶閱兵展現，曾被外媒形容為「陸版海馬斯」，採用模塊化設計，發射架上攜帶有2個獨立的儲運一體多用途模塊化發射箱，再裝填時間僅需10分鐘，最重要的是，在北斗衛星引導下，打擊精度在15公尺以內，已與短程彈道飛彈相當，但價格最多僅有前者的一成。

此外，PHL-191火箭炮還可採用不同模組，裝配不同口徑彈藥，例如今天發射的火箭砲，極可能是10枚聯裝的300毫米火箭彈。另外，PHL-191也可以發射8枚射程300公里370毫米火箭彈，或兩枚750毫米「火龍480」火箭彈，最遠射程超過500公里。

▲▼解放軍「正義使命」演習點名喊打：發現目標 。（圖／翻攝央視）

這次東部戰區實施「遠火打擊」科目，也顯示台灣裝備的海馬斯火箭炮具有相同能力，所以大陸官媒《央視》昨天釋出的軍演畫面，出現，解放軍士官明確大喊「發現海馬士目標！」等字樣，隨即展開聯合打擊演練，顯示解放軍此次環島演習，戰略針對性極強。

因此，《環球時報》今天也與大陸海警指共同發出「扼喉」宣傳海報，在海報中，大陸海警出動艦艇編隊以及直升機，對台灣周邊關鍵航路實施立體封控，其中在東部，海警艦船對載有海馬斯火箭炮的長榮貨輪實施攔截，海警執法員則從直升機上以索降的形式登船實施查證和查扣。

▲陸海警「扼喉」海報 威脅攔截「長榮火箭炮貨輪」。（圖／翻攝環球時報）

《環球時報》還提到，衛星影像顯示，2024年11月和2025年7月，台灣兩次分別採用台灣長榮海運公司的EVER MILD貨輪和台灣陽明海運集團的YM eternity貨輪運輸美製坦克。