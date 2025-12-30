500份咖啡麵包送暖　台東在地商家慰勞波麗士

▲在地商家自發慰勞警察守護家園。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣警察局30日下午洋溢溫馨感恩氛圍，為感謝警察人員長時間堅守崗位、守護治安與交通安全，台東在地餐飲業者大埔鐵板燒－台東旗艦店執行長林漢增，及便利商店經理郭俊賢，自發前往縣警局致贈慰勞品，以實際行動表達對基層警力的支持與肯定。

兩位業者共準備500份咖啡與茶飲、麵包及暖暖包，慰勞跨年期間執行勤務的警察同仁，並由副縣長王志輝代表受贈。許多員警因配合2026台東跨年晚會「東！帶我走」治安及交通疏導勤務，連日加班無法返家，在收到這份突如其來的心意時，備感溫暖與鼓舞。

縣警局表示，跨年活動期間，警察同仁秉持「視民如親」精神，全力投入治安維護與交通疏導工作。在繁重勤務之際，收到來自在地商家的慰勞品，不僅補充體力，更為基層同仁帶來莫大鼓勵，也展現警民之間的深厚情誼。

警察局長蔡燕明表示，守護治安與交通安全是警察的職責，但社會大眾的理解與支持，往往成為同仁持續前進的重要力量。未來縣警局將持續強化與地方企業及民間團體的合作，在治安、交通安全、反詐騙及社區服務等面向攜手努力，共同打造安全、安心的生活環境。

此次在地商家自發慰勞行動，不僅傳遞跨年夜的溫暖，也讓警察同仁感受到社會對其無私付出的肯定，成為警民合作、互信互助的最佳寫照。

