社會 社會焦點 保障人權

《台灣全民安全指引》宣講登場　花蓮警宣導全社會韌性與防詐

▲《台灣全民安全指引》宣講花蓮登場。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲《台灣全民安全指引》宣講花蓮登場。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／花蓮報導

為落實內政部推動的「全社會韌性」政策，行政院、內政部戶政司、替代役訓練及管理中心、玉里鎮公所及花蓮縣警察局，昨（27日）於玉里鎮重要信仰中心協天宮共同辦理宣講活動。政務委員季連成與花蓮縣警察局長陳百祿親自向在地鄉親、志工及民力夥伴宣導《臺灣全民安全指引》（俗稱「小橘書」），強調「警力有限，民力無窮」，呼籲民眾從個人防災做起，共同守護家園。

陳百祿指出，面對天災、隨機攻擊及假訊息等多元威脅，提升全民自救能力是社會安全的核心。他在現場示範防空避難「先聽、再找、正確躲」三步驟，並推廣下載「警政服務APP」，讓避難地圖隨時隨地可查。針對近期社會關注的隨機攻擊事件，也提出「先逃、再躲、最後反擊」的應變原則，提醒民眾以保命為優先。

▲《台灣全民安全指引》宣講花蓮登場。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲花蓮警局長陳百祿宣導動全社會韌性與反詐。

此外，陳百祿也特別肯定民力夥伴在馬太鞍溪洪災期間的即時投入與協助，並於現場號召熱心鄉親加入義警、民防、巡守隊等行列，持續強化地方防衛與社區韌性。針對詐騙案件頻傳，他再次提醒民眾牢記「防詐三步驟：冷靜、掛斷、查證」，確保自身財產安全。

花蓮縣警察局強調，公共安全不只是警察的責任，更需要全民共同參與。此次宣講同步發放的「小橘書」內容深入淺出，期盼透過宮廟宣講方式，將專業避難與防災知識轉化為社區的集體韌性，讓每位鄉親在危機來臨時都能冷靜應變、守護家園。

為創造友善青年婚育環境及務實面對少子化國安議題，內政部提出「青年婚育租屋協助支持專案」，自明年1月起將針對婚育家庭提供租金補貼補助金額加碼與資格放寬、優先入住社會住宅及增加補助項目等措施，以具體行動支持婚育家庭。不過，內政部也指出，115年度中央政府總預算案審查進度延宕，相關支持資源無法如期到位，整體政策將卡關，實質影響民眾權益，盼立法院能夠儘速完成審議及通過總預算案，共同照顧婚育家庭。

花蓮縣內政部警局防災社區韌性防詐

