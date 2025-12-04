台中爸媽當孩面混毒狂吸半年　無辜5歲童「體內毒品濃度」破萬

▲台中東勢一對毒鴛鴦當著孩子面吸食海洛因、安非他命，害孩子體內毒品濃度破萬。（圖／123rf）



記者許權毅／台中報導

台中一對毒鴛鴦與一名年僅5歲孩童同住，2人竟就在孩子面前不斷吸食海洛因、安非他命，導致孩子被迫吸入毒煙，甚至孩童母親因毒品案入獄，繼父仍繼續「當面吸毒」時間長達近半年，孩子體內被測出破萬數值，檢方近日依法起訴2人。

檢警調查，B女為該童生母、A男為該童繼父，兩人帶著孩子一同居住在台中市東勢區，至少從去年2月開始，就不斷在孩子面前、近距離吸食毒品，包含海洛因摻入香菸吸食、安非他命放入玻璃球內燒烤吸食等。

期間B女因毒品案在去年4月入獄，A男繼續與孩子同住，也續行當面吸毒行為，直到7月16日，案件才因故曝光。

台中市社會局在事發中，2度將孩子毛髮採檢送驗，結果第一次測出甲基安非他命濃度4287pg/mg、安非他命濃度207pg/mg、海洛因濃度132pg/mg、嗎啡濃度58pg/mg。第二次更離譜，發現破萬數值，甲基安非他命濃度14016pg/mg、安非他命濃度774pg/mg、海洛因濃度660pg/mg、嗎啡濃度163pg/mg。

2人坦承，B女在去年4月25日入監之前，確實會在孩子面前吸食毒品，直到去年10月，孩子被社會局安置。檢警也追查，該童有至少6次兒少保護案件通報紀錄，顯見2人對孩子明顯疏於照顧。檢方近日偵結，依妨害兒童發育罪嫌提起公訴。

台中市並非第一次發生類似案件，今年8月中檢也起訴過類似「當孩面吸毒」案，該童體內數值同樣破萬。台中市刑大毒緝中心曾說，目前針對頭髮並無訂定特定數值，只要有驗出，就認定有吸食，以破萬的pg/mg的數字而言，屬於非常高、相當離譜。